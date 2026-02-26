Un santafesino entre los ganadores de La Segunda, la Revancha y el Siempre Sale del Quini 6

Lotería de Santa Fe informó que este miércoles en el sorteo de Quini 6, dos apostadores con seis aciertos de las localidades de Pueblo Italiano, provincia de Córdoba; y Andalgala, provincia de Catamarca, se adjudicaron el pozo total de la modalidad "La Segunda" por más de $2.179.900.000, acertando los números 02 - 07 - 09 - 17 - 21 – 27.
Fuente: Lotería de Santa Fe
Además, modalidad ‘La Revancha’, un nuevo millonario se llevó el premio de $600.000.000 acertando a los números 03 - 05 - 14 - 18 - 20 - 24. Realizó su jugadas en Rosario, provincia de Santa Fe.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
03 09 10 23 40 42
SIEMPRE SALE
06 20 22 27 40 41
En el Siempre Sale fueron 10 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $300.000.000.