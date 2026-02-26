#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Miércoles 25 de febrero

Un santafesino entre los ganadores de La Segunda, la Revancha y el Siempre Sale del Quini 6

Lotería de Santa Fe informó en qué ciudades se jugaron las apuestas que resultaron ganadoras de los millonarios premios.

Sorteo de Quini 6. Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Manuel Fabatía
Seguinos en
Por: 

Lotería de Santa Fe informó que este miércoles en el sorteo de Quini 6, dos apostadores con seis aciertos de las localidades de Pueblo Italiano, provincia de Córdoba; y Andalgala, provincia de Catamarca, se adjudicaron el pozo total de la modalidad "La Segunda" por más de $2.179.900.000, acertando los números 02 - 07 - 09 - 17 - 21 – 27.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Además, modalidad ‘La Revancha’, un nuevo millonario se llevó el premio de $600.000.000 acertando a los números 03 - 05 - 14 - 18 - 20 - 24. Realizó su jugadas en Rosario, provincia de Santa Fe.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

03 09 10 23 40 42

SIEMPRE SALE

06 20 22 27 40 41

En el Siempre Sale fueron 10 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $300.000.000.

Quini 6 25 de Febrero

En tanto, Lotería adelantó que para el próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $8.455.000.000

La Segunda: $790.000.000

Revancha: $600.000.000

Siempre Sale: $300.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el domingo 1 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe-

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe
Rosario
Córdoba
Catamarca

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro