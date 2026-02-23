#HOY:

Miércoles 25 de febrero

A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, un afortunado apostador ganó $600.000.000 en La Revancha. En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
Este domingo por la noche, en el sorteo de Quini 6, un apostador de la ciudad de Córdoba provincia de Córdoba, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Revancha" por $600.000.000, con los números 11-16 -28 -36 -40- 41.

En las otras modalidades, estos fueron los números:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

00 05 27 36 39 45

LA SEGUNDA

11 12 22 23 37 44

SIEMPRE SALE

05 09 16 18 25 35

En el Siempre Sale fueron 72 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $387.600.000.

Quini 6 22 de Febrero

En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó que el próximo sorteo ofrece $11.300 millones, con los siguientes pozos estimados individuales;

Tradicional Primer Sorteo: $8.035.000.000

La Segunda: $2.215.000.000

Revancha: $600.000.000

Siempre Sale: $295.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 25 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

