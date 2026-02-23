A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo por la noche, en el sorteo de Quini 6, un apostador de la ciudad de Córdoba provincia de Córdoba, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Revancha" por $600.000.000, con los números 11-16 -28 -36 -40- 41.
Este domingo, un afortunado apostador ganó $600.000.000 en La Revancha. En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego
Este domingo por la noche, en el sorteo de Quini 6, un apostador de la ciudad de Córdoba provincia de Córdoba, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Revancha" por $600.000.000, con los números 11-16 -28 -36 -40- 41.
En las otras modalidades, estos fueron los números:
00 05 27 36 39 45
11 12 22 23 37 44
05 09 16 18 25 35
En el Siempre Sale fueron 72 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $387.600.000.
En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó que el próximo sorteo ofrece $11.300 millones, con los siguientes pozos estimados individuales;
Tradicional Primer Sorteo: $8.035.000.000
La Segunda: $2.215.000.000
Revancha: $600.000.000
Siempre Sale: $295.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 25 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.