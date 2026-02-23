De dónde es el afortunado apostador que ganó $600.000.000 en La Revancha del Quini 6

Este domingo por la noche, en el sorteo de Quini 6, un apostador de la ciudad de Córdoba -provincia de Córdoba-, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Revancha" por $600.000.000.
Acertó los seis números de la jugada 11-16 -28 -36 -40- 41. En el Siempre Sale también hubo ganadores.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
00 05 27 36 39 45
11 12 22 23 37 44
05 09 16 18 25 35
En el Siempre Sale fueron 72 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $387.600.000.
En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó que el próximo sorteo ofrece $11.300 millones, con los siguientes pozos estimados individuales;
Tradicional Primer Sorteo: $8.035.000.000
La Segunda: $2.215.000.000
Revancha: $600.000.000
Siempre Sale: $295.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 25 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.