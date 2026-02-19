A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

En el sorteo de este miércoles, un jugador de la localidad de Laboulaye, provincia de Córdoba, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Revancha" del Quini 6, por $600.000.000.
Este miércoles un afortunado apostador acertó las seis cifras de La Revancha y ganó $600 millones. En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
El feliz apostador acertó a los seis números de la jugada 05 - 08 - 17 - 31 - 37 - 45
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
00 02 23 26 30 40
04 11 15 17 22 25
02 09 10 14 28 38
En el Siempre Sale fueron 18 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $270.965.000.
En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo sorteo pondrá en juego un pozo total estimado de 11.100 millones de pesos y los siguientes pozos individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $7.875.000.000
La Segunda: $2.080.000.000
Revancha: $600.000.000
Siempre Sale: $390.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el domingo 22 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.