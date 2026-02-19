#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Sorteo del miércoles 18 de febrero

De dónde es el afortunado apostador que ganó $600 millones en el Quini 6

Acertó a los seis números de la jugada 05 - 08 - 17 - 31 - 37 – 45 y se hizo con el pozo acumulado de La Revancha. En el siempre sale, hubo 18 ganadores.

El próximo sorteo será el domingo 22 de febrero. Foto: Manuel Fabatía.El próximo sorteo será el domingo 22 de febrero. Foto: Manuel Fabatía.
Seguinos en
Por: 

Lotería de Santa Fe informó que este miércoles un jugador de la localidad de Laboulaye, provincia de Córdoba, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Revancha" del Quini 6, por $600.000.000.

El feliz apostador acertó a los seis números de la jugada 05 - 08 - 17 - 31 - 37 - 45

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

00 02 23 26 30 40

LA SEGUNDA

04 11 15 17 22 25

SIEMPRE SALE

02 09 10 14 28 38

En el Siempre Sale fueron 18 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $270.965.000.

Quini 6 18 de Febrero

En tanto, para el próximo sorteo se ofrecen los siguientes pozos estimados individuales;

Tradicional Primer Sorteo: $7.875.000.000

La Segunda: $2.080.000.000

Revancha: $600.000.000

Siempre Sale: $390.000.000

Extra: $155.000.000

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

El próximo sorteo será el domingo 22 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe
Córdoba

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro