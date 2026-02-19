De dónde es el afortunado apostador que ganó $600 millones en el Quini 6

Lotería de Santa Fe informó que este miércoles un jugador de la localidad de Laboulaye, provincia de Córdoba, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Revancha" del Quini 6, por $600.000.000.
Acertó a los seis números de la jugada 05 - 08 - 17 - 31 - 37 – 45 y se hizo con el pozo acumulado de La Revancha. En el siempre sale, hubo 18 ganadores.
Lotería de Santa Fe informó que este miércoles un jugador de la localidad de Laboulaye, provincia de Córdoba, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Revancha" del Quini 6, por $600.000.000.
El feliz apostador acertó a los seis números de la jugada 05 - 08 - 17 - 31 - 37 - 45
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
00 02 23 26 30 40
04 11 15 17 22 25
02 09 10 14 28 38
En el Siempre Sale fueron 18 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $270.965.000.
En tanto, para el próximo sorteo se ofrecen los siguientes pozos estimados individuales;
Tradicional Primer Sorteo: $7.875.000.000
La Segunda: $2.080.000.000
Revancha: $600.000.000
Siempre Sale: $390.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el domingo 22 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.