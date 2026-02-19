Sorteo del miércoles 18 de febrero

De dónde es el afortunado apostador que ganó $600 millones en el Quini 6

Acertó a los seis números de la jugada 05 - 08 - 17 - 31 - 37 – 45 y se hizo con el pozo acumulado de La Revancha. En el siempre sale, hubo 18 ganadores.