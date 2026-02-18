Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3349 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Con seis aciertos en la jugada 05 - 08 - 17 - 31 - 37 - 45, un afortunado apostador ganó $600.000.000 en La Revancha.
00 02 23 26 30 40
04 11 15 17 22 25
05 08 17 31 37 45
02 09 10 14 28 38
00 02 04 05 08 11 15 17 22 23 25 26 30 31 37 40 45
El próximo sorteo será el domingo 22 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 11.100 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.