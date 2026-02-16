De dónde es el afortunado apostador que ganó más de $8.000 millones en el Quini 6

Este domingo por la noche, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos de la localidad de Santa Lucía, provincia de Corrientes, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Revancha" por más de $8.061.500.000. El feliz jugador acertó a los números 07-11-13-14-36-37.
Crédito: Lotería de Santa Fe
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
06 12 24 26 40 41
LA SEGUNDA
03 17 21 34 38 43
SIEMPRE SALE
04 07 12 22 26 39
En el Siempre Sale fueron 59 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $404.100.000.