De dónde es el afortunado apostador que ganó más de $8.000 millones en el Quini 6

Se llevó el pozo acumulado de la Revancha acertando las seis cifras de la jugada 07-11-13-14-36-37.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
Este domingo por la noche, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos de la localidad de Santa Lucía, provincia de Corrientes, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Revancha" por más de $8.061.500.000. El feliz jugador acertó a los números 07-11-13-14-36-37.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

06 12 24 26 40 41

LA SEGUNDA

03 17 21 34 38 43

SIEMPRE SALE

04 07 12 22 26 39

En el Siempre Sale fueron 59 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $404.100.000.

Quini 6 15 de Febrero

En tanto, Lotería de Santa Fe informó que el próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $7.600.000.000

La Segunda: $1.780.000.000

Revancha: $600.000.000

Siempre Sale: $315.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 18 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

