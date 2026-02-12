#HOY:

De cuánto es el fabuloso pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe ya adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe informó que el próximo domingo pondrá en juego un pozo estimado de $17.650 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

00 09 20 23 33 44

LA SEGUNDA

08 20 21 29 36 43

REVANCHA

03 08 13 34 35 43

SIEMPRE SALE

08 20 23 27 28 45

En el Siempre Sale fueron 18 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país, que se repartieron el pozo de mas de $313.114.000.

Quini 6 11 de Febrero

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo

Tradicional Primer Sorteo: $7.395.000.000

La Segunda: $1.570.000.000

Revancha: $8.130.000.000

Siempre Sale: $400.000.000

Extra: $155.000.000

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

El próximo sorteo será el domingo 15 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública el canal de YouTube de Lotería.

Lotería de Santa Fe
Quini 6 Resultados

