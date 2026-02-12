De cuánto es el fabuloso pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6

En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe informó que el próximo domingo pondrá en juego un pozo estimado de $17.650 millones.
Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe ya adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
00 09 20 23 33 44
08 20 21 29 36 43
03 08 13 34 35 43
08 20 23 27 28 45
En el Siempre Sale fueron 18 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país, que se repartieron el pozo de mas de $313.114.000.
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo
Tradicional Primer Sorteo: $7.395.000.000
La Segunda: $1.570.000.000
Revancha: $8.130.000.000
Siempre Sale: $400.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el domingo 15 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública el canal de YouTube de Lotería.