Miércoles 11 de febrero

De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6

Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no tuvo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo miércoles pondrá en juego un pozo estimado de $16.450 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

18 23 24 40 44 45

LA SEGUNDA

00 02 12 13 25 38

REVANCHA

04 17 20 21 37 39

SIEMPRE SALE

04 07 23 32 37 38

En el Siempre Sale fueron 31 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $398.100.000.

Quini 6 8 de Febrero

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $7.080.000.000

La Segunda: $1.260.000.000

Revancha: $7.650.000.000

Siempre Sale: $305.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 11 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

