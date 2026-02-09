De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6

En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no tuvo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo miércoles pondrá en juego un pozo estimado de $16.450 millones.
Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no tuvo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo miércoles pondrá en juego un pozo estimado de $16.450 millones.
Los números que salieron fueron:
18 23 24 40 44 45
00 02 12 13 25 38
04 17 20 21 37 39
04 07 23 32 37 38
En el Siempre Sale fueron 31 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $398.100.000.
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $7.080.000.000
La Segunda: $1.260.000.000
Revancha: $7.650.000.000
Siempre Sale: $305.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 11 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.