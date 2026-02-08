#HOY:

Sorteo del domingo 8 de febrero

Quini 6: estos son los números ganadores

Sorteo N°3346 del Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.Sorteo N°3346 del Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.
Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3346 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

18 23 24 40 44 45

LA SEGUNDA (Vacante)

00 02 12 13 25 38

REVANCHA (Vacante)

04 17 20 21 37 39

SIEMPRE SALE (31 ganadores)

04 07 23 32 37 38

EXTRA (1.816 ganadores)

00 02 04 12 13 17 18 20 21 23 24 25 37 38 39 40 44 45

El próximo sorteo será el miércoles 11 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 16.450 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 8 de Febrero

