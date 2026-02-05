#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Domingo 8 de febrero

A cuánto asciende el increíble pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6

Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería adelantó los premios para el siguiente juego.

Se realizó un nuevo sorteo del Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.Se realizó un nuevo sorteo del Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.
Seguinos en
Por: 

Durante el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no se registraron ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe anticipó los montos para el siguiente juego, con un pozo estimado de 15.800 millones de pesos.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

03 12 25 33 42 45

LA SEGUNDA

06 13 23 24 26 39

REVANCHA

07 19 31 34 39 44

SIEMPRE SALE

22 26 28 31 33 34

En el Siempre Sale fueron 13 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de mas de $306.520.400.

Quini 6 4 de Febrero

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $6.880.000.000

La Segunda: $1.120.000.000

Revancha: $7.250.000.000

Siempre Sale: $395.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el domingo 8 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro