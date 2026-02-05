A cuánto asciende el increíble pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6

Durante el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no se registraron ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe anticipó los montos para el siguiente juego, con un pozo estimado de 15.800 millones de pesos.
Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería adelantó los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
03 12 25 33 42 45
06 13 23 24 26 39
07 19 31 34 39 44
22 26 28 31 33 34
En el Siempre Sale fueron 13 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de mas de $306.520.400.
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $6.880.000.000
La Segunda: $1.120.000.000
Revancha: $7.250.000.000
Siempre Sale: $395.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el domingo 8 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.