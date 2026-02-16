#HOY:

De cuánto es el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, un afortunado apostador ganó más de $8.000 millones en La Revancha. Mientras, Lotería de Santa Fe informó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
Este domingo por la noche, un afortunado apostador ganó con seis aciertos “La Revancha” del Quini 6.

Con la jugada 07-11-13-14-36-37, el feliz jugador, oriundo de Santa Lucía, provincia de Corrientes, se adjudicó con seis aciertos el pozo total, por más de $8.061.500.000.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

06 12 24 26 40 41

LA SEGUNDA

03 17 21 34 38 43

SIEMPRE SALE

04 07 12 22 26 39

En el Siempre Sale fueron 59 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $404.100.000.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

En tanto, Lotería de Santa Fe informó que el próximo sorteo ofrece un total de $10.450 millones, con los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $7.600.000.000

La Segunda: $1.780.000.000

Revancha: $600.000.000

Siempre Sale: $315.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 18 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Quini 6 15 de Febrero

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

