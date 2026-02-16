De cuánto es el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo por la noche, un afortunado apostador ganó con seis aciertos “La Revancha” del Quini 6.
Este domingo, un afortunado apostador ganó más de $8.000 millones en La Revancha. Mientras, Lotería de Santa Fe informó los montos de los premios para el siguiente juego.
Este domingo por la noche, un afortunado apostador ganó con seis aciertos “La Revancha” del Quini 6.
Con la jugada 07-11-13-14-36-37, el feliz jugador, oriundo de Santa Lucía, provincia de Corrientes, se adjudicó con seis aciertos el pozo total, por más de $8.061.500.000.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
06 12 24 26 40 41
03 17 21 34 38 43
SIEMPRE SALE
04 07 12 22 26 39
En el Siempre Sale fueron 59 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $404.100.000.
En tanto, Lotería de Santa Fe informó que el próximo sorteo ofrece un total de $10.450 millones, con los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $7.600.000.000
La Segunda: $1.780.000.000
Revancha: $600.000.000
Siempre Sale: $315.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 18 de febrero a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.