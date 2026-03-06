Mercado de trabajo

Se promulgó la Ley de Modernización Laboral: qué cambios introduce la reforma aprobada por el Congreso

La normativa impulsada por el presidente Javier Milei fue publicada en el Boletín Oficial tras su aprobación en el Congreso. Introduce modificaciones en indemnizaciones, jornadas laborales, vacaciones y modalidades de contratación, además de nuevos mecanismos para regular despidos y organización del trabajo.