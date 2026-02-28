Aprobada por mayoría en el Senado

Extraordinarias cerró con la sanción de la reforma laboral y Milei llega con envión al 1 de marzo

La Cámara alta ratificó el texto de Modernización Laboral que volvió en revisión desde Diputados tras la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedad. La Casa Rosada suma así su última victoria legislativa del verano, en la antesala del discurso que el presidente dará este domingo ante la Asamblea Legislativa.