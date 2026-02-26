La Legislatura aprobó la ley para actualizar en 30 días las jubilaciones de la Caja
Trámite exprés en las dos cámaras para avanzar con lo adelantado por Maximiliano Pullaro en su discurso del 15 de febrero. Los jubilados ya no tendrán que esperar 60 días para ver actualizados sus haberes.
Legislatura: actualizan jubilaciones de la Caja en 30 días. Foto: Fernando Nicola
La Cámara de Senadores primero y la de Diputados después aprobaron un mensaje de ley que había ingresado apenas unas horas antes. No fue sorpresa y cambiar la norma con la que se actualizan las jubilaciones en la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe, tal como lo había anunciado el gobernador Maximiliano Pullaro el 15 de este mes.
La norma fue tratada sobre tablas en ambos casos, y modifica la Ley de Emergencia Previsional y así cumplir lo que había anunciado el titular del Poder Ejecutivo Provincial, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, que tuvo lugar por primera vez en pleno verano tras la reforma de la Constitución de Santa Fe (ya no el 1ro de mayo).
En lugar de los 60 días actuales, las actualizaciones de los haberes de los pasivos se harán en 30, lo que requiere cambiar el artículo 10 de la Ley N° 14.283.
Pullaro lo anunció el 15 de febrero y se aprobó en trámite exprés.
El otro beneficio a los pasivos provinciales de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe está, en cambio, en manos de la Casa Gris. Como se sabe, Pullaro aseguró diez días atrás que no usará las facultades que le da esa norma para ampliar por un año más los “aportes solidarios” que afectan a los jubilados mejor remunerados. Y así, será en septiembre cuando se terminen esos descuentos.
Ambos compromisos fueron parte de las definiciones de Pullaro para 2026, a partir de mostrar que están mejor los números de la entidad previsional estatal.
Rodrigo Borla: el déficit bajó del 28% en 2024 al 14%.
En la Cámara de Senadores, el presidente de la banca radical, Rodrigo Borla expuso en números cómo es que el preocupante rojo de la Caja se ha puesto menos estridente: bajó en 14 puntos su desequilibrio entre ingresos y egresos. Del déficit de 28% en 2024, lo que aporta el tesoro santafesino se redujo al 14%.
Obviamente, el radical explicó que Santa Fe insiste ante la justicia nacional para el pago de la deuda que la Nación tiene en materia previsional con Santa Fe “que hoy llega a dos billones de pesos”.
Pirola apoyó y pidió revisar los ajustes a los jubilados mejor pagos.
La norma recibió el apoyo del peronismo en la Cámara alta pero antes, Rubén Pirola pasó su factura por lo que consideró una norma demasiado dura en sus ajustes. Como es habitual en el líder de la bancada justicialista sus críticas fueron “por la positiva”. Celebró en definitiva que el gobierno haya dado “marcha atrás” o que hubiera podido “tomar la curva” acaso “demasiado fuerte” con los descuentos obligatorios a los jubilados.
Tras la media sanción del Senado el expediente pasó a Diputados que también con la mayoría oficialista logró su aprobación.
Reunión
Pasado el mediodía de este jueves 26, senadores y diputados provinciales mantuvieron una reunión de trabajo con funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial para analizar el proyecto en cuestión.
En el recinto de la Cámara de Senadores se llevó adelante una reunión de trabajo con legisladores de distintos bloques políticos, “con el objetivo de analizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificar el plazo de actualización de los haberes del sector pasivo provincial”, indica un parte de prensa oficial.
“El encuentro -sigue- fue encabezado por el presidente provisional del Senado y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, quien estuvo acompañado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. También participaron el secretario de Seguridad Social de la Provincia, Jorge Boasso; Directora provincial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, Alicia Berzero; y Julia Tonero, integrante de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública”.
Durante la reunión “se abordaron los alcances del proyecto que establece la reducción de 60 a 30 días del plazo para el traslado de los incrementos salariales otorgados a los trabajadores activos hacia los haberes jubilatorios y pensionarios provinciales. La iniciativa tiene como objetivo acortar los tiempos de actualización de los ingresos del sector pasivo, manteniendo el funcionamiento financiero del sistema previsional”.
Los legisladores presentes “intercambiaron opiniones junto a las autoridades del Poder Ejecutivo y de la Caja de Jubilaciones, analizando aspectos técnicos y administrativos vinculados a la implementación de la medida, en un marco de diálogo institucional orientado a avanzar en el tratamiento legislativo de la iniciativa”.