Tras el anuncio del gobernador

La Legislatura aprobó la ley para actualizar en 30 días las jubilaciones de la Caja

Trámite exprés en las dos cámaras para avanzar con lo adelantado por Maximiliano Pullaro en su discurso del 15 de febrero. Los jubilados ya no tendrán que esperar 60 días para ver actualizados sus haberes.