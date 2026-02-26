Debate álgido

La Legislatura aprobó los pliegos para 3 ministros de la Corte de Santa Fe

Integrarán el máximo tribunal Jorgelina Genghini, Aldo Alurralde y Diego Maciel. El oficialismo destacó que no hubo impugnaciones a los propuestos y la oposición criticó que no haya paridad de género. Polémica por el concepto de vacancia.