Gutiérrez abre el 12 de marzo el año judicial en Santa Fe

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, encabezará el jueves 12 de marzo el acto de apertura del año judicial 2026.
Será su último discurso como integrante de la Corte Suprema, con la presencia del gobernador y otras autoridades, y en medio del proceso de renovación del cuerpo. Se espera que anuncie la inauguración de la nueva ala de los Tribunales.
La ceremonia se llevará a cabo en el Salón de Actos del Alto Tribunal en la ciudad capital y será oportunidad para el tradicional discurso de balance y proyecciones del desenvolvimiento del Poder Judicial de la Provincia, así como también para los planteos a los otros poderes del estado y la toma de posición sobre cuestiones vinculadas.
Pero este año a la habitual expectación se suma la fuerte carga que supone el punto de inflexión política e institucional que atraviesa la propia Corte, incursa en un proceso de renovación prácticamente completa.
Esto fue al cabo de un proceso de pujas y tensiones jalonado de fuertes declaraciones e incluso advertencias de relevos por decreto (basados en la edad de los ministros), pero finalmente encauzado.
Tanto es así que el gobernador Maximiliano Pullaro destacó el aporte de los ministros salientes, más allá de reiterar la necesidad de actualizar la composición. El mandatario celebró el pase a retiro en redes sociales y habló del inicio de “la última etapa de un proceso de renovación basado en el diálogo institucional y el respeto a la Constitución”.
En consecuencia, éste no solamente será el último discurso de Gutiérrez como presidente (cargo que ocupa por décimo cuarta vez), sino como integrante de la propia Corte, luego de la renuncia que tiene previsto efectivizar el 1 de noviembre, según anticipó a El Litoral y comunicó al gobernador de la provincia, aunque todavía no formalizó.
Para entonces, se espera que este mismo jueves haya votado como nuevos integrantes del Tribunal a Jorgelina Genghini, Diego Maciel y Aldo Alurralde, en relevo de Gutiérrez, Roberto Falistocco (que también anunció su retiro a partir de noviembre) y de Eduardo Spuler, que sí presentó la renuncia y se irá el 1 de septiembre.
La composición del cuerpo se completa con Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder (que asumieron en 2025 en reemplazo de Mario Netri y María Angélica Gastaldi, y en el nuevo cargo creado por ley) y con Daniel Erbetta, el único ministro de la integración anterior que tendrá continuidad.
El año pasado, y en medio de la pulseada con el Ejecutivo, le tocó a Falistocco saludar a los nuevos ministros, en el discurso de apertura del año judicial realizado en Rosario.
Allí también instó al trabajo conjunto entre los poderes del Estado, preservando la independencia, pero también la unidad. Y, sobre todo, el diálogo. Además, repasó el desenvolvimiento del Poder Judicial durante los últimos años, para mostrar su compromiso con la mejora y eficiencia del servicio.
En este caso, Gutiérrez podrá anunciar la terminación para este año de las obras de ampliación de los Tribunales en la ciudad de Santa Fe, que también podrá inaugurar como presidente.
Y además, como es tradicional, repasar los procesos concretados o en marcha, por ejemplo en lo que atañe a la modernización e informatización, como así también los aspectos vinculados a la cobertura de vacantes y a la puesta en marcha del juicio por jurados, entre otros temas.
Como parte del trasfondo opera también otra definición pendiente por parte del Alto Tribunal, como es la constitucionalidad de la emergencia previsional en la provincia; expediente en el que Gutiérrez, Falistocco, Spuler y Weder fueron recusados por el gobierno, pero sostenidos por el pleno de los ministros.
Como es habitual, se espera que participe del acto el gobernador de la provincia, junto a autoridades legislativas, judiciales, de la sociedad civil y de distintas jurisdicciones.
Se desarrollará a partir de las 11.30 y será transmitido a través del canal de You Tube del Poder Judicial de Santa Fe.