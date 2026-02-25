#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Con el tradicional discurso

Gutiérrez abre el 12 de marzo el año judicial en Santa Fe

Será su último discurso como integrante de la Corte Suprema, con la presencia del gobernador y otras autoridades, y en medio del proceso de renovación del cuerpo. Se espera que anuncie la inauguración de la nueva ala de los Tribunales.

La sede de tribunales será el escenario de la tradicional apertura. Foto: Flavio RainaLa sede de tribunales será el escenario de la tradicional apertura. Foto: Flavio Raina
Seguinos en
Por: 

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, encabezará el jueves 12 de marzo el acto de apertura del año judicial 2026.

La ceremonia se llevará a cabo en el Salón de Actos del Alto Tribunal en la ciudad capital y será oportunidad para el tradicional discurso de balance y proyecciones del desenvolvimiento del Poder Judicial de la Provincia, así como también para los planteos a los otros poderes del estado y la toma de posición sobre cuestiones vinculadas.

Pero este año a la habitual expectación se suma la fuerte carga que supone el punto de inflexión política e institucional que atraviesa la propia Corte, incursa en un proceso de renovación prácticamente completa.

Esto fue al cabo de un proceso de pujas y tensiones jalonado de fuertes declaraciones e incluso advertencias de relevos por decreto (basados en la edad de los ministros), pero finalmente encauzado.

Tanto es así que el gobernador Maximiliano Pullaro destacó el aporte de los ministros salientes, más allá de reiterar la necesidad de actualizar la composición. El mandatario celebró el pase a retiro en redes sociales y habló del inicio de “la última etapa de un proceso de renovación basado en el diálogo institucional y el respeto a la Constitución”.

Rafael Gutiérrez, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel FabatíaRafael Gutiérrez, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía

Cambio de época

En consecuencia, éste no solamente será el último discurso de Gutiérrez como presidente (cargo que ocupa por décimo cuarta vez), sino como integrante de la propia Corte, luego de la renuncia que tiene previsto efectivizar el 1 de noviembre, según anticipó a El Litoral y comunicó al gobernador de la provincia, aunque todavía no formalizó.

Rafael Gutiérrez conducirá la Corte santafesina en 2026. Foto: Guillermo Di SalvatoreErbetta continuará como ministro, mientras que Spuler, Falistocco y Gutiérrez se retiran este año. Guillermo Di Salvatore

Para entonces, se espera que este mismo jueves haya votado como nuevos integrantes del Tribunal a Jorgelina Genghini, Diego Maciel y Aldo Alurralde, en relevo de Gutiérrez, Roberto Falistocco (que también anunció su retiro a partir de noviembre) y de Eduardo Spuler, que sí presentó la renuncia y se irá el 1 de septiembre.

La composición del cuerpo se completa con Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder (que asumieron en 2025 en reemplazo de Mario Netri y María Angélica Gastaldi, y en el nuevo cargo creado por ley) y con Daniel Erbetta, el único ministro de la integración anterior que tendrá continuidad.

Balance y anuncios

El año pasado, y en medio de la pulseada con el Ejecutivo, le tocó a Falistocco saludar a los nuevos ministros, en el discurso de apertura del año judicial realizado en Rosario.

Allí también instó al trabajo conjunto entre los poderes del Estado, preservando la independencia, pero también la unidad. Y, sobre todo, el diálogo. Además, repasó el desenvolvimiento del Poder Judicial durante los últimos años, para mostrar su compromiso con la mejora y eficiencia del servicio.

En este caso, Gutiérrez podrá anunciar la terminación para este año de las obras de ampliación de los Tribunales en la ciudad de Santa Fe, que también podrá inaugurar como presidente.

Y además, como es tradicional, repasar los procesos concretados o en marcha, por ejemplo en lo que atañe a la modernización e informatización, como así también los aspectos vinculados a la cobertura de vacantes y a la puesta en marcha del juicio por jurados, entre otros temas.

Pullaro en la apertura del año judicial este 2025.Apertura del año judicial en Rosario en 2025. Archivo El Litoral.

Trasfondo

Como parte del trasfondo opera también otra definición pendiente por parte del Alto Tribunal, como es la constitucionalidad de la emergencia previsional en la provincia; expediente en el que Gutiérrez, Falistocco, Spuler y Weder fueron recusados por el gobierno, pero sostenidos por el pleno de los ministros.

El presidente de la Corte defiende la integración con siete ministros (en la foto, Margarita Zabalza, Daniel Erbetta, Eduardo Spuler, Falistocco, Rafael Gutiérrez, Jorge Baclini y Rubén Weder), y que el Consejo de la Magistratura emita ternas vinculantes para la designación de magistrados. Foto: Guillermo Di SalvatoreZabalza, Erbetta, Spuler, Falistocco, Gutiérrez, Baclini y Weder, actuales ministros de la Corte santafesina. Guillermo Di Salvatore

Como es habitual, se espera que participe del acto el gobernador de la provincia, junto a autoridades legislativas, judiciales, de la sociedad civil y de distintas jurisdicciones.

Se desarrollará a partir de las 11.30 y será transmitido a través del canal de You Tube del Poder Judicial de Santa Fe.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Rafael Gutierrez
Maximiliano Pullaro
Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
Jorge Baclini
Margarita Zabalza
Rubén Weder
Daniel Erbetta
Aldo Mario Alurralde
Diego Maciel
Jorgelina Genghini
María Gastaldi
Eduardo Spuler
Roberto Falistocco
Mario Netri

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro