Audiencia pública sobre los tres candidatos a integrar la Corte Suprema de Santa Fe
El jueves 26 la Asamblea Legislativa decidirá sobre pliegos para la cabeza del Poder Judicial. El día anterior habrá un debate abierto de quienes se inscriban para opinar sobre los propuestos y sus condiciones. También será el turno de las entrevistas personales, a puertas cerradas, que realizará Acuerdos.
El jueves 26 la Asamblea Legislativa decidirá sobre pliegos para la cabeza del Poder Judicial. Créditos: Flavio Raina
El paso por la Legislatura de los tres candidatos a jueces de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, propuestos por el gobernador Maximiliano Pullaro, contempla dos instancias previas a su consideración por sí o por no por parte de los diputados y senadores provinciales. Una será pública y la otra sin la presencia de terceros.
El jueves 26 la Asamblea Legislativa, compuesta por los miembros de ambas cámaras, votarán los pliegos de Jorgelina Mabel Genghini, Diego Luis Maciel y Aldo Mario Alurralde, pero antes, el miércoles 25 estarán esa doble instancia de revisión: en un caso para que la ciudadanía pueda expresarse, y en el otro para que los miembros de la Comisión de Acuerdos puedan formular preguntas y conversar con los postulados.
Jorgelina Mabel Genghini
Es curioso, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial (realizada a fines de 2024) no utiliza la expresión "audiencia pública" para referirse a la "instrumentación de una instancia abierta para incluir preguntas y observaciones de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, previo al dictamen necesario para la aprobación de los respectivos pliegos", pero tanto la prensa oficial de las Cámaras como los propios integrantes de la bicameral de Acuerdos la nombran con aquella denominación. (El artículo 11 ter fue incorporado por el Artículo 3 de la Ley N° 14.292).
Y la cuestión no es menor, porque dentro de las reformas a la norma principal que rige a la Justicia en Santa Fe sí se consagra a la "audiencia pública", a la que así se nombra como un instituto que la Corte puede convocar "en todos los asuntos jurisdiccionales sometidos a su conocimiento, con el objeto de elevar la calidad institucional, profundizar el estado constitucional de derecho y acercar la labor del Cuerpo al escrutinio público". Por simple mayoría el máximo tribunal de siete miembros puede llamar a ese debate ciudadano.
Diego Maciel Créditos: Mauricio Garín
El miércoles se verá, según su profundidad y participación, si hubo o no un debate propio del llamado al "escrutinio público" que asocia a la Audiencia Pública la Ley Orgánica cuando se trata de convocatorias por la Corte o ahora por Acuerdos en la Legislatura.
Sin sorpresas
En el recinto, el oficialismo espera tener confirmados por mayoría los pliegos de Genghini, Maciel y Alurralde sin sorpresas y con votos en contra. Todavía es una incógnita si para el dictamen de la Comisión de Acuerdos habrá o no unanimidad y -sobre todo- si se presentará un dictamen por la minoría.
Aldo Mario Alurralde Créditos: Guillermo Di Salvatore
Todo indica que hay votos suficientes para consagrar a los futuros reemplazantes de los actuales miembros de la Corte Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco. En dos casos, los ministros solo han anunciado que dejarán esa función. El primero, en cambio, tiene ya su renuncia aceptada por el Poder Ejecutivo a partir del 1ro de septiembre de 2026, pero los dos restantes solo informaron que dejarán el tribunal superior de justicia desde el 1 de noviembre.
En ese sentido, el Colegio de Magistrados de la Provincia habló de "inquietudes institucionales" porque considera que solo hay una vacante (la de la renuncia de Spuler). No tres, porque Gutiérrez y Faslitocco no han formalizado esa dimisión, sino que solamente la han comunicado.
Una de las objeciones a los propuestos que se planteará en la audiencia pública, convocada por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, sobre los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia, proviene de la Red de Mujeres para la Justicia.
El recurso de amparo, actualmente bajo estudio del juzgado Civil y Comercial No. 11 de Santa Fe, a cargo de Ana Rosa Álvarez, reclama un número mayor para ellas en el máximo tribunal, porque una vez concretados los reemplazos solo habrá dos juezas en la Corte sobre siete miembros. Es entonces, una cuestión de género y de número (dos de las virtudes del idioma castellano).
El reclamo se apoya en el espíritu de la Ley 14.002 de Paridad de Género que la reclama para todo el Poder Judicial, sin nombrar puntualmente a la Corte. Uno de sus artículos dice textualmente para la Justicia santafesina que: "Los procedimientos de nombramiento de Ministros/as y Procurador/a general y la inclusión de nuevos miembros atenderán, de manera progresiva, a posibilitar el cumplimiento del principio de paridad de género y reflejar la diversidad de especialidad y procedencia regional".