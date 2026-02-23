Este miércoles a las 15

Audiencia pública sobre los tres candidatos a integrar la Corte Suprema de Santa Fe

El jueves 26 la Asamblea Legislativa decidirá sobre pliegos para la cabeza del Poder Judicial. El día anterior habrá un debate abierto de quienes se inscriban para opinar sobre los propuestos y sus condiciones. También será el turno de las entrevistas personales, a puertas cerradas, que realizará Acuerdos.