Un cambio con fuerte impacto

La reforma laboral obliga a los jueces a fallar igual que la Corte

La disposición reemplaza el sistema actual, que permite mayor libertad de criterio a los magistrados, aunque sujeto a las instancias de apelación. Y establece que no ajustarse a ello es causal de destitución. Apunta a reducir la litigiosidad y la duración de los procesos.