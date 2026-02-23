Congreso Nacional

Todas las fichas al Senado: frenética actividad legislativa en el último tramo de extraordinarias

El presidente Javier Milei quiere abrir las sesiones ordinarias el domingo con, al menos, dos logros para mostrar: la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil. Ambos temas tuvieron apoyos de propios y aliados en Diputados, y fuertes críticas de la oposición y de organismos especializados. El martes se define si habrá otro paro nacional.