Semana clave

Milei activa reuniones para cerrar extraordinarias con reformas y definir el mensaje del 1° de marzo

A su regreso desde Estados Unidos y con proyectos encaminados en el Congreso, el Presidente convocó para el lunes a la mesa política y para el martes al gabinete ampliado, buscando ordenar la estrategia parlamentaria de la última semana de extraordinarias y alinear el discurso de apertura de sesiones ordinarias.