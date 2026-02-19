Se tratará en el recinto

El Senado dejó listo el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea

Con once firmas, la Comisión de Acuerdos dio dictamen al mensaje del Ejecutivo para designarlo embajador extraordinario y plenipotenciario. El exdiputado defendió su postulación, habló de “motosierra” en la sede y cruzó preguntas por causas en su contra.