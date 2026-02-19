#HOY:

El oficialismo consiguió quórum y arrancó el debate por la reforma laboral en Diputados

La Libertad Avanza con aliados consiguieron 130 legisladores para dar inicio a la sesión. Mientras, se desarrolla un paro general lanzado por la CGT.

El bloque oficialista de la Libertad Avanza (LLA) consiguió el quórum de 130 diputados para debatir la reforma laboral del gobierno de Javier Milei.

El debate en vivo

Seguí el minuto a minuto

Jueves 19.02

14:37 Chicana de Germán Martínez a Martín Menem: “Madure, presidente”

El jefe de bloque de Unión por la Patria cuestionó el tratamiento parlamentario y, cuando Menem intervino para ordenar el debate, le respondió con un “madure, presidente” que agitó el recinto.

Martínez redobló sus críticas y lanzó una advertencia segundos antes de que se aprobara a mano alzada el plan de labor parlamentaria.

Jueves 19.02

14:37 El Senado se adelantó y convocó comisiones para tratar el tema

Mientras Diputados debate, el Senado ya llamó a un plenario de Trabajo y Presupuesto para dictaminar sobre el proyecto. En el Congreso anticipan que podría llegar con cambios.

Jueves 19.02

14:37 Hagman rechazó el proyecto y dijo que es “un camino que ya fracasó”

Desde el kirchnerismo, Itaí Hagman sostuvo que la reforma “no es nueva” y que repite recetas que no generaron más empleo. Pidió que el Congreso la rechace por completo.

Jueves 19.02

14:37 La Libertad Avanza se mostró confiada y habló de una ley “histórica”

Los libertarios ocuparon temprano sus bancas y plantearon que buscan aprobar la modernización laboral impulsada por Javier Milei. La presentan como una reforma de impacto estructural.

Jueves 19.02

14:15 Debate con reglas cerradas: 40 oradores y cinco minutos cada uno

Los jefes de bloque acordaron un esquema de exposición acotado: habrá 40 oradores con intervenciones de cinco minutos. La votación se hará “por títulos”, para ordenar el trámite del proyecto.

Jueves 19.02

14:15 Se abrió el recinto y hubo quórum para discutir la reforma laboral

Con 130 diputados sentados, Diputados inició la sesión para tratar el proyecto oficialista de “Modernización Laboral”. El clima arrancó tenso y con expectativa por una jornada extensa.

Reforma Laboral
Cámara de Diputados de la Nación

