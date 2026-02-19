En medio del paro de la CGT

Provincias Unidas no dará quórum y muestra diferencias sobre la reforma laboral

El bloque que preside Gisela Scaglia cuestiona “el apuro” en el trámite, y hay posturas diferentes sobre algunos puntos del proyecto. Pablo Farías recordó que, en particular, el Partido Socialista está en contra. El oficialismo adelanta los plazos el Senado.