Provincias Unidas no dará quórum y muestra diferencias sobre la reforma laboral

El bloque Provincias Unidas no contribuirá a facilitar el quórum para la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados, en la que se tratará la reforma laboral.
El bloque que preside Gisela Scaglia cuestiona “el apuro” en el trámite, y hay posturas diferentes sobre algunos puntos del proyecto. Pablo Farías recordó que, en particular, el Partido Socialista está en contra. El oficialismo adelanta los plazos el Senado.
Los integrantes de la bancada que preside la ex vicegobernadora santafesina Gisela Scaglia manifestaron su disconformidad con el apresuramiento con que se manejó el trámite parlamentario, lo que impidió que se pueda desarrollar un debate a fondo de los temas involucrados, e incluso propiar modificaciones concretas.
Tanto es así que las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado ya fueron citadas para este jueves a las 10 de la mañana, para tratar volver a tratar el proyecto de ley de modernización laboral con los cambios que le vaya a hacer la cámara baja.
El tema fue expuesto por el jefe del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien advirtió al oficialismo que “esto genera un nuevo marco de impugnación. ¿Cómo van a estar convocando en el Senado cuando todavía no tienen expediente?”.
Mientras tanto, Provincias Unidas definió que sus miembros no se presentarán en el recinto a dar quórum, pero sí lo harán para participar del debate en caso de que se alcance el piso de 129 miembros requerido para sesionar, cosa que se espera suceda.
Pero una vez en el recinto, los miembros del bloque que se referencia en los mandatarios de distintos distritos votarán de manera diferente.
El santafesino Pablo Farías recordó a El Litoral que el Partido Socialista ya definió postura en contra del proyecto de reforma, pero que, a la vez, hay una serie de puntos en particular ante los cuales se advierten diferencias.
Principalmente, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL); la derogación de los estatutos profesionales (entre ellos, el de los periodistas) y la quita de financiamiento a la industria audiovisual generan polémica, en un momento especialmente sensible por las noticias de despidos y cierres de empresas.
Provincias Unidas tiene 18 diputados. Además de Scaglia y Farías, lo integran los también santafesinos Esteban Paulón (del socialismo) y José Núñez (PRO). Y legisladores de Córdoba, Chubut, Mendoza, Río Negro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy.
La sesión está convocada para las 14 y se dará en el marco del paro general convocado por la CGT. Además, otros gremios, movimientos sociales y partidos de izquierda se movilizarán en el Congreso.
Este miércoles, el oficialismo obtuvo dictamen de minoría en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Ambas, encabezadas por La Libertad Avanza.
A pedido de bloques aliados como la UCR, el PRO y espacios provinciales, el oficialismo retiró el artículo referido a los descuentos salariales y las licencias médicas.
El resto del proyecto es el mismo que aprobó la semana pasada el Senado. Incluye modificaciones en el cálculo de las indemnizaciones, el banco de horas, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, entre otras cuestiones.