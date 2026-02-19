Sesión y paro

Diputados debate este jueves la reforma laboral sin el artículo de licencias por enfermedad

Se tratará el proyecto desde las 14. El oficialismo logró dictamen quitando el artículo 44 buscando asegurar el respaldo de los bloques aliados, que le permita devolverla al Senado y poder ratificar la ley antes del inicio de sesiones ordinarias.