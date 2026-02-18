En medio del tratamiento de la Reforma Laboral

En Casa Rosada ven una conspiración en torno al cierre de Fate y el paro general de la CGT

La modernización en el rubro del trabajo que impulsa el gobierno de LLA suma cambios por presión de sectores que los funcionarios mileístas deslegitiman. La crisis en una de las principales firmas de neumáticos y las últimas medidas de fuerza ponen en alerta al oficialismo nacional