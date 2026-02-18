Milei partió a Washington para participar en el lanzamiento de la Junta de la Paz de Trump
El Presidente asistirá este jueves a la sesión inaugural del organismo impulsado por el mandatario de los Estados Unidos destinado a mediar en conflictos bélicos y la reconstrucción de Gaza. Viajó con Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, en medio de una intensa agenda local marcada por la discusión de la reforma laboral y el paro general decretado por la CGT.
Un viaje exprés, Javier Milei viajó a los Estados Unidos para participar de la sesión de lanzamiento del Board of Peace impulsado por Donald Trump.
Javier Milei partió este miércoles después del mediodía rumbo a Washington para asistir a la sesión inaugural de la “Junta de la Paz” impulsada por Donald Trump, una cita de pocas horas que el Gobierno presenta como un hito de la relación con Estados Unidos y que, al mismo tiempo, obligó a reacomodar compromisos locales en medio de una jornada intensa por la discusión de la reforma laboral y el paro general decretado en el país.
La delegación que acompañó al presidente a EE.UU. está integrada por su hermana Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El viaje fue definido como “exprés”, ya que la agenda se ciñe a la presencia en el lanzamiento del organismo que fue creado por la administración republicana bajo el argumento de la necesidad de mediar en conflictos bélicos y, en particular, para abordar la reconstrucción de Gaza.
En las horas previas, Milei se mostró activo en redes ante los conflictos locales. Tras el cierre de la empresa Fate y el despido de más de 900 empleados, apuntó al dueño de la firma, Javier Madanes Quintanilla, al repostear un tuit que planteaba: “Amante de los gobiernos peronistas, fan de Guillermo Moreno y pro cepo cambiario. Pero ‘fundió’ porque abrieron las importaciones”, acompañado de emojis de payaso. Y después, tras el anuncio de un paro de 24 horas de la CGT, dejó un mensaje corto y misterioso: “¿Conspiranoico yo? Fin.”.
Sesión inaugural
El encuentro en Washington está pautado para este jueves a las 10 de la mañana (12 de Argentina), en el edificio vidriado del Instituto de la Paz, una organización que Trump rebautizó anteponiendo su apellido.
La presencia argentina se da en un marco con adhesiones selectivas y ausencias relevantes: según los reportes previos, se espera la participación de varios jefes de Estado y la ausencia de varios países europeos, que miran el organismo con escepticismo.
Milei junto a Trump estrechan manos en la firma de la creación del Consejo de Paz durante el foro de Davos. Foto: REUTERS / Jonathan Ernst.
En la región, la convocatoria muestra una adhesión limitada: los nombres que aparecen como representación latinoamericana son Paraguay, Bolivia y Argentina. La membresía permanente requeriría una cuota de ingreso de 1.000 millones de dólares, aunque el Gobierno ya dejó trascender que Trump haría una excepción y que el país no pagaría esa suma.
En ese contexto, el propio armado del “Board of Peace” expone la intención geopolítica actual: nació para supervisar un plan de paz en Gaza y luego fue ampliado, con el objetivo de abarcar otros conflictos internacionales. La nómina de países participantes incluye, entre otros, a Israel, Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Hungría y Vietnam, entre otros.
Sin embargo, naciones europeas han manifestado sus reparos para integrar el organismo paralelo a la ONU. Potencias como Francia, Alemania y el Reino Unido rechazaron integrarse por considerar que las funciones del nuevo espacio se superponen con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Italia, según ese mismo texto, se mantendría como observador por decisión de la primera ministra Giorgia Meloni.
Agenda reconfigurada
La salida a Washington reconfiguró el cronograma de la Casa Rosada para los próximos días. La semana pasada, Milei se bajó de una visita a Florida en donde iba a disertar en el Council of the Americas para priorizar esta cita “de mayor peso estratégico”, con invitación formal de Trump y la inauguración prevista para el jueves 19 de febrero.
Ese cambio también impactó en recorrida por el país que el presidente encara bajo el formato "Tour de la gratitud". Para este miércoles 18 de febrero tenía prevista una visita a Maipú, Mendoza, que debió ser postergada. El objetivo de ese viaje era apuntalar candidaturas de La Libertad Avanza en la previa de comicios municipales del 22 de febrero, donde se definen bancas en concejos deliberantes de seis departamentos.
Milei participó del acto de lanzamiento del Consejo de Paz convocado por Trump durante el foro de Davos. Foto: REUTERS / Jonathan Ernst.
De todos modos, este no es el único viaje a Estados Unidos que Milei tiene en agenda. Dentro de dos semanas, volverá a viajar para participar de una reunión de presidentes de Latinoamérica convocada por Trump para el 7 de marzo, con un temario centrado en la injerencia de China en el continente americano. En esa convocatoria regional aparecen mencionados el presidente de Santiago Peña, el salvadoreño Nayib Bukele, el ecuatoriano Daniel Noboa, el peruano José Jeri, y también “Rodrigo Paz” por Bolivia.
Del 9 al 11 de marzo, en tanto, la agenda suma Manhattan: Milei tiene previsto asistir al “Argentina Week”, con una disertación fijada para el 10 de marzo, junto a integrantes de su Gabinete. En ese marco, fue extendida una invitación especial al gobernador Alfredo Cornejo para participar del evento, definido por el embajador Alec Oxenford como una gran vidriera para el mundo inversor, a cambio de la gira suspendida por su provincia.