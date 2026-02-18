Viaje exprés

Milei partió a Washington para participar en el lanzamiento de la Junta de la Paz de Trump

El Presidente asistirá este jueves a la sesión inaugural del organismo impulsado por el mandatario de los Estados Unidos destinado a mediar en conflictos bélicos y la reconstrucción de Gaza. Viajó con Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, en medio de una intensa agenda local marcada por la discusión de la reforma laboral y el paro general decretado por la CGT.