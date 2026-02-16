En Ginebra

Teherán busca un acuerdo nuclear "justo y equilibrado" en una nueva ronda con Washington

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que Teherán participa en la nueva ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra con propuestas “reales” para alcanzar un acuerdo, aunque advirtió que no aceptará amenazas ni exigencias que impliquen renunciar a su programa estratégico.