El Kremlin niega acusaciones europeas

Rusia rechaza denuncias de uso de toxinas en la muerte de Navalny

El Kremlin desestimó las acusaciones de cinco países europeos que sostienen que el opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado en prisión con una toxina letal. Moscú calificó las denuncias de “parciales e infundadas” y reiteró que el dirigente murió por causas naturales.