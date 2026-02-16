Australia

Sídney: audiencia inicial para el sospechoso del ataque terrorista en Bondi

El joven acusado de perpetrar la peor masacre en Australia en tres décadas compareció por primera vez ante un tribunal de Sídney. Enfrenta cargos de terrorismo y 15 homicidios por el ataque cometido durante una celebración judía en Bondi, mientras su defensa sostiene que aún es “prematuro” definir si se declarará culpable.