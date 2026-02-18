Nación suspendió por 15 días los despidos en Fate

El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo comandada por Julio Cordero, suspendió por 15 días los despidos en Fate, luego de una mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).
Así lo dispuso la Secretaría de Trabajo en una mediación entre la empresa de neumáticos y el SUTNA.
El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo comandada por Julio Cordero, suspendió por 15 días los despidos en Fate, luego de una mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).
La empresa de neumáticos anunció este miércoles a primera hora de la mañana su cierre definitivo y el despido de un total de 920 empleados.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, del cual depende la Secretaría de Trabajo, emitió un comunicado donde aseguró que, previo a la conciliación obligatoria, la cartera comandada por Cordero “llevó adelante las instancias administrativas previstas por la normativa vigente con el objetivo de promover el diálogo” entre la empresa y el sindicato.
“Se tramitaron acuerdos de suspensión en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, uno de los cuales fue homologado y otro se encuentra pendiente de ratificación, debido a la negatividad sindical. El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”, concluyeron.
“Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires", indicaba el mensaje presente en un cartel al frente de la fábrica.
La planta que dejará de estar operativa es la mayor del país y tenía una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año. El cierre se da en un contexto de crisis para la industria afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones, manifestaron desde la dirección.
Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.
La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.
Al respecto, fuentes cercanas a la firma afirmaron que “es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.