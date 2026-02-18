#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Tras el cierre

Nación suspendió por 15 días los despidos en Fate

Así lo dispuso la Secretaría de Trabajo en una mediación entre la empresa de neumáticos y el SUTNA.

Julio Gabriel Cordero, secretario de Trabajo de Nación.Julio Gabriel Cordero, secretario de Trabajo de Nación.
Seguinos en
Por: 

El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo comandada por Julio Cordero, suspendió por 15 días los despidos en Fate, luego de una mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Mirá tambiénCerró el fabricante de neumáticos Fate y despidió a 920 trabajadores

La empresa de neumáticos anunció este miércoles a primera hora de la mañana su cierre definitivo y el despido de un total de 920 empleados.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, del cual depende la Secretaría de Trabajo, emitió un comunicado donde aseguró que, previo a la conciliación obligatoria, la cartera comandada por Cordero “llevó adelante las instancias administrativas previstas por la normativa vigente con el objetivo de promover el diálogo” entre la empresa y el sindicato.

El comunicado de Capital Humano.El comunicado de Capital Humano.

“Se tramitaron acuerdos de suspensión en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, uno de los cuales fue homologado y otro se encuentra pendiente de ratificación, debido a la negatividad sindical. El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”, concluyeron.

El comunicado de Fate

“Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires", indicaba el mensaje presente en un cartel al frente de la fábrica.

El comunicado de Fate en el ingreso a la fábrica.El comunicado de Fate en el ingreso a la fábrica.

La planta que dejará de estar operativa es la mayor del país y tenía una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año. El cierre se da en un contexto de crisis para la industria afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones, manifestaron desde la dirección.

Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.

La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.

Al respecto, fuentes cercanas a la firma afirmaron que “es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Julio Cordero

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro