ASOEM adhiere al paro nacional convocado por la CGT

ASOEM se adhiere al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 19 de febrero, con una duración de 24 horas en toda la jurisdicción sindical.
La medida de fuerza se llevará adelante sin asistencia a los lugares de trabajo, en rechazo a la reforma nacional impulsada por el Gobierno Nacional, que constituye un grave retroceso en materia de derechos laborales y sociales, favorece el ajuste sobre los trabajadores y busca disciplinar al movimiento obrero, con consecuencias concretas sobre el salario, la estabilidad laboral y la negociación colectiva.
En el marco del ejercicio del derecho a huelga y con el objetivo de resguardar a la comunidad, se garantizarán guardias mínimas en los servicios esenciales, conforme a los protocolos vigentes.
ASOEM remarcó que la adhesión al paro forma parte de una jornada de protesta a nivel nacional, en defensa del trabajo digno, la estabilidad laboral y el sostenimiento de las conquistas históricas del movimiento obrero.