ASOEM realizó Estados de Asamblea en toda la jurisdicción y profundiza el debate ante la reforma laboral
La Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Santa Fe realizó asambleas en toda su jurisdicción para informar, debatir y fortalecer la posición de los trabajadores frente a la reforma laboral y la próxima discusión paritaria.
Trabajadores participan de la asamblea en Santa Fe.
ASOEM llevó adelante, este miércoles, Estados de Asamblea durante las dos primeras horas de cada jornada laboral en todas las localidades que integran su jurisdicción: Santa Fe, Recreo, San José del Rincón, Monte Vera, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes, Candioti y Sauce Viejo. La acción sindical fue presentada por la Comisión Directiva y aprobada -por unanimidad- por el Cuerpo de Delegados, el pasado 12 de febrero.
La medida tuvo como finalidad generar espacios de información, debate y análisis colectivo en torno a los alcances de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional y al inicio de la próxima discusión paritaria. En cada dependencia, los trabajadores pudieron intercambiar miradas, plantear inquietudes y fortalecer una posición común frente al escenario que se avecina.
Debate y análisis colectivo entre compañeros.
Enpiedelucha
Ante la falta de respuestas por parte del intendente Mario Papaleo, el conflicto en Sauce Viejo se agudiza a partir del desinterés en atender a los reclamos sostenidos por el sindicato con mayor representación en la localidad. De esta manera, ASOEM ratifica que la instancia de asamblea también permitió analizar colectivamente los pasos a seguir frente a esta situación.
Delegados intercambian opiniones durante la jornada.
En este sentido, el secretario General, Juan R. Medina, se reunió para dialogar con los compañeros sauceños y enfatizó: “no vamos a dejar tocar a ningún compañero o compañera por una acción sindical, pero si ven que algo está mal, venimos y hablamos, no se queden callados. Quiero dejarles claro la decisión de la ASOEM: bancar la parada y levantar Sauce Viejo con los trabajadores y trabajadoras adentro”.
Juan R. Medina dialoga con los compañeros en el encuentro.
Con estas acciones, ASOEM consolida la participación activa de los trabajadores municipales y comunales en la construcción de estrategias frente a los desafíos laborales actuales.