En Santa Fe

ASOEM realizó Estados de Asamblea en toda la jurisdicción y profundiza el debate ante la reforma laboral

La Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Santa Fe realizó asambleas en toda su jurisdicción para informar, debatir y fortalecer la posición de los trabajadores frente a la reforma laboral y la próxima discusión paritaria.