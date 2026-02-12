Conflicto gremial

ASOEM definió Estados de Asamblea en toda la jurisdicción sindical

La medida de fuerza se cumplirá la próxima semana en Santa Fe y otras siete localidades de la jurisdicción sindical. Los delegados definieron el plan de lucha en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a la reforma laboral, mientras persiste el conflicto con la Intendencia de Sauce Viejo.