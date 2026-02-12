ASOEM definió Estados de Asamblea en toda la jurisdicción sindical
La medida de fuerza se cumplirá la próxima semana en Santa Fe y otras siete localidades de la jurisdicción sindical. Los delegados definieron el plan de lucha en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a la reforma laboral, mientras persiste el conflicto con la Intendencia de Sauce Viejo.
Este jueves 12 de febrero, la Sede Sindical de ASOEM fue escenario de una nueva reunión del Cuerpo de Delegados. En un marco de unidad, organización y participación activa, representantes de las localidades que integran la jurisdicción analizaron el escenario político-sindical actual y definieron las estrategias gremiales frente a los conflictos locales y los desafíos que se proyectan a nivel nacional.
Como resolución central, los Cuerpos Orgánicos definieron llevar adelante Estados de Asamblea durante las dos primeras horas de la jornada laboral los días miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero. La medida alcanza a todas las localidades de la jurisdicción sindical (Santa Fe, Recreo, San José del Rincón, Monte Vera, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes, Candioti y Sauce Viejo) y tiene como objetivo generar instancias de información, debate y análisis colectivo en cada sector sobre los alcances de la reforma laboral y el inicio de la próxima discusión paritaria.
La propuesta, impulsada por la Comisión Directiva, fue aprobada por unanimidad, consolidando un respaldo pleno a la estrategia definida. De esta manera, el sindicato reafirma que la organización, la formación y el debate en los lugares de trabajo son herramientas fundamentales para fortalecer la conciencia colectiva y la defensa de los derechos laborales.
Sauce Viejo: continuidad del conflicto
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la situación en la Municipalidad de Sauce Viejo. Frente a la persistente negativa del intendente Mario Papaleo de reconocer la libertad sindical y la representación legítima de ASOEM, el sindicato ratificó la decisión de profundizar las acciones gremiales en defensa de los derechos de los trabajadoros municipales.
Paritaria y defensa del salario
En relación con la discusión salarial, la dirigencia brindó detalles sobre el escenario paritario que se avecina y reafirmó que la recomposición de los haberes frente al proceso inflacionario será la prioridad absoluta. ASOEM sostuvo con claridad que no permitirá ningún retroceso en el poder adquisitivo de los trabajadoros.
Al finalizar la reunión, el secretario General Juan R. Medina expresó: “Sin autarquía económica no hay autonomía posible; si no tenemos recursos, no podemos ejercer plenamente nuestra libertad”.
En esa línea, destacó que la fortaleza financiera de la institución es condición indispensable para sostener la lucha gremial y defender el salario frente a índices inflacionarios que no siempre reflejan la realidad cotidiana de los trabajadores.
Asimismo, Medina fue contundente respecto al conflicto en Sauce Viejo: “no vamos a retroceder porque la libertad sindical es un derecho inalienable; el empleador no elige quién representa a sus trabajadores. Nos preparamos para una paritaria donde la prioridad es el salario y nos organizamos para resistir cualquier reforma que pretenda recortar derechos”.
Cultura e Identidad Municipal
En el marco del encuentro, el secretario de Cultura, Diego Schmidt, recordó que el sindicato continúa impulsando espacios de integración cultural y construcción de identidad colectiva. En ese sentido, invitó a participar de la inauguración de la muestra itinerante “Construyendo la Cultura del Trabajo”, que se realizará hoy a las 19.30 horas en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de la ciudad de Recreo.