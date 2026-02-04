#HOY:

ASOEM suspendió el paro y la movilización en Sauce Viejo tras la citación del Ministerio de Trabajo

Los Cuerpos Orgánicos de la ASOEM determinaron la suspensión de paro y movilización en Sauce Viejo tras la citación del Ministerio de Trabajo

ASOEM suspendió el paro y la movilización previstos para el 5 de febrero en Sauce Viejo.ASOEM suspendió el paro y la movilización previstos para el 5 de febrero en Sauce Viejo.
La Comisión Directiva de la ASOEM y el Cuerpo de Delegados resolvió acatar el llamado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe a la instancia de diálogo que tendrá lugar mañana -5 de febrero- y suspender el paro y la movilización previstos para el mismo día en la localidad de Sauce Viejo. La decisión fue tomada por unanimidad, esta mañana, en la Sala Abraham-Fusé del Multiespacio Cultural.

“Nosotros tenemos dos opciones: la formal o la acción política. En la formal empezamos yendo a hablar con él, le explicamos lo que queríamos hacer porque nosotros sabemos que tienen un 20% de diferencia en los salarios. Yo no quiero conflictos innecesarios, quiero que la gente se afilie, quiero que les paguen las asignaciones familiares y que nos asemejen las escalas salariales”, declaró el secretario general de la ASOEM, Juan R. Medina.

ASOEM suspendió el paro y la movilización previstos para el 5 de febrero en Sauce Viejo.El gremio reclama equiparación salarial, asignaciones familiares y respeto a la libertad sindical.

El plan de lucha había sido definido ante la falta de respuestas del Departamento Ejecutivo local, que sostiene una actitud de desconocimiento de la libertad sindical y mantiene los salarios de lxs trabajadorxs municipales por debajo de la canasta básica. En este sentido, Medina remarcó: “La ASOEM es una institución que apuesta al consenso y al diálogo como herramientas políticas fundamentales, pero también a la construcción de conocimiento y organización colectiva, convencida de que trabajadores fortalecidos garantizan mejores servicios públicos y son la base para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa”.

ASOEM suspendió el paro y la movilización previstos para el 5 de febrero en Sauce Viejo.La audiencia fue convocada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.

Con esta ASOEM ratifica el compromiso de seguir defendiendo los derechos laborales y salariales, aguardando que la instancia convocada permita avanzar en soluciones concretas.

