La ASOEM puso en funciones a su Comisión Directiva 2026–2030
La Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Santa Fe reafirma su liderazgo sindical con una nueva Comisión Directiva, destacando su compromiso con los derechos laborales y la participación democrática.
Asumió la nueva comisión de ASOEM. Foto: Manuel Fabatía
Este lunes 2 de febrero, la ASOEM llevó adelante el Acto de Asunción de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas para el período 2026–2030 en el Campo Recreativo del sindicato (CRA). Más de 1000 personas se hicieron presentes para acompañar una jornada que volvió a poner de manifiesto la fortaleza organizativa, la legitimidad democrática y la centralidad política de la ASOEM en el entramado social, sindical e institucional de la región.
El acto se desarrolló en el marco de los resultados de la elección celebrada el 2 de julio de 2025, en la que la Lista Amarilla fue nuevamente electa con 3.875 votos, reafirmando un proyecto sindical que cuenta con un respaldo amplio y contundente de los trabajadores municipales.
En ese contexto, Juan Ramón Medina fue reelecto como secretario General y asumió su cuarto mandato consecutivo al frente de la organización. La continuidad de la Lista Amarilla consolida un modelo de gestión que se sostiene en el tiempo, basado en la cercanía con los afiliados, la participación colectiva, la presencia territorial y una clara vocación de defensa de los derechos laborales frente a los desafíos actuales.
Durante su discurso, Medina destacó la importancia de la construcción colectiva y el sentido de pertenencia: “El gran desafío que nosotros tomamos allá por el 2003 fue sacarle el estigma de ser el sindicato de municipales. Había que redefinir el orgullo de ser trabajador municipal y devolverle ese orgullo a los compañeros y compañeras, porque es muy feo ser trabajador y que no sea reconocido por la sociedad. Pensamos en un proyecto político sindical que hoy, con esta gestión en el 2030, va a cumplir un cuarto de siglo. Esto quiere decir que cuando uno labura a conciencia pensando en el otro y en la otra, las cosas se pueden hacer. De la única manera que podemos hacer las cosas es articulando los sectores. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando y vamos a seguir creciendo“.
La puesta en funciones de la nueva Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas estuvo a cargo de la Junta Electoral, integrada por su presidente Mario Giménez y los vocales Nadia Álvarez Oporto, Silvana Marina Bravo, Guillermo Malano y Gabriela Fazzio.
Acompañamiento político e institucional
La jornada contó con una amplia presencia de autoridades y referentes del ámbito político, institucional y social. Participaron intendentes de las ciudades de: Santa Fe, Juan Pablo Poletti; Recreo, Omar Colombo; San José del Rincón, Andrés Soperez; Monte Vera, Alberto Pallero; y de Arroyo Aguiar, Hernán Carraro, junto a presidentes de concejos municipales, concejales. Además, participaron el presidente de la Federación de Entidades Mutualistas “Brigadier Gral. Estanislao López” (FESAEM), Gustavo Bernay e el vicepresidente de la Confederación Argentina de Mutualidades, Narciso Carrizo; junto a otros representantes de entidades mutualistas, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), entre otros organismos e instituciones.
Este acompañamiento reafirma el rol de la ASOEM como actor sindical de referencia, con incidencia real en el debate público y en la defensa de un Estado presente y de condiciones laborales dignas para los trabajadores municipales.
Comisión renovada y recambio generacional
La nueva Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas están integradas mayoritariamente por compañeros de entre 31 y 45 años, expresando un claro recambio generacional que asume la responsabilidad de honrar la historia del sindicato y, al mismo tiempo, proyectarlo hacia el futuro con nuevas miradas, energías y desafíos.
La conformación actual es resultado de la reforma estatutaria aprobada en 2023, que permitió diversificar las áreas institucionales y fortalecer la presencia de la ASOEM en todo el territorio de su jurisdicción sindical: Santa Fe, Recreo, San José del Rincón, Monte Vera, Arroyo Leyes, Candioti, Arroyo Aguiar y Sauce Viejo.
Secretaría General: JUAN RAMÓN MEDINA
Secretaría General Adjunta: PABLO CASALE
Secretaría de Coordinación: LUISINA ACEVEDO
Subsecretaría de Gestión Territorial: PABLO VILLALBA
Subsecretaría de Tecnología Informática: RUBÉN MONTEJO
Secretaría Gremial: ROCÍO MEDINA
Subsecretaría de Formación Profesional: CLAUDIA ARELLANO
Subsecretaría de Salud y Seguridad Laboral: LUCIANA BONAFOUX
Subsecretaría de Asuntos Gremiales Docentes: LUCIANO ASTORINO
Subsecretaría de Indumentaria Laboral: CLAUDIA AMARILLO
Secretaría de Relaciones Laborales: RAÚL SÁNCHEZ
Subsecretaría de Asuntos Laborales del Sector Administrativo: JOSÉ MACAINE
Subsecretaría de Asuntos Laborales del Sector Operativo: FLORENCIA CÁCERES ALCORSE
Secretaría de Finanzas y Control: MAURICIO CUSCUETA
Secretaría de Administración y Recursos Humanos: MARÍA JOSÉ ROGGAU
Secretaría de Registración y Actas: SANTIAGO GRAELLS
Secretaría de Organización y Logística: ELIÁN BASSUS
Secretaría de Comunicación Institucional: MARÍA LAURA NÚÑEZ
Subsecretaría de Relaciones Institucionales: STEFANIA KLEIN
Secretaría de Cultura y Derechos Humanos: DIEGO SCHMIDT
Subsecretaría de Géneros y Diversidad: GABRIELA MORELLI
Secretaría de Acción Social y Personas Mayores: MAIRA GORRIA
Secretaría de Deportes: MARÍA EUGENIA MONTENEGRO
Secretaría de Infraestructura, Estadísticas y Estudios: MATÍAS NIEWIADOMSKI
REGINA RUIZ BARUFFATO | WALTER MAGDALENA | CRISTIAN RODRÍGUEZ | ALBERTO CARLOS HORVAT | NÉSTOR RIVOIRA | LAUTARO NÚÑEZ
Hacia los 80 años: identidad, historia y futuro
La jornada también estuvo atravesada por un hecho de alto valor simbólico: la presentación de la nueva identidad visual de la ASOEM. Camino a los 80 años de su nacimiento, el sindicato renovó su marca institucional como expresión de cambio, evolución y movimiento.
Una identidad que no reniega de su historia —forjada por generaciones de trabajadores que lucharon, resistieron y construyeron derechos— sino que la asume como impulso para seguir creciendo, organizándose y proyectándose hacia el futuro, con la misma convicción de siempre: defender a los trabajadores municipales y fortalecer la organización colectiva.