El Gobierno prorrogó las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero
La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 103/2026. El Ejecutivo amplió el período legislativo e incorporó al temario un proyecto de reforma vinculado al financiamiento universitario y salarios docentes.
La agenda legislativa de febrero y suma nuevos temas al debate parlamentario
El Gobierno nacional dispuso extender el período de sesiones extraordinarias del Congreso, una decisión que impacta directamente en la agenda legislativa de febrero y suma nuevos temas al debate parlamentario. La medida se formalizó este miércoles a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.
Prórroga de las sesiones extraordinarias
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 103/2026 mediante el cual se prorrogan las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación hasta el 28 de febrero. La disposición fue difundida oficialmente a través del Boletín Oficial, con fecha del 13 de febrero y publicación el 18 del mismo mes.
Según el texto, el Ejecutivo hizo uso de las facultades que le otorgan los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional para ampliar el período legislativo especial que había sido convocado originalmente en enero.
El decreto incorpora un punto clave al temario vinculada al financiamiento de la educación universitaria
La norma establece que las sesiones extraordinarias que habían sido convocadas previamente por otro decreto continúan vigentes hasta fin de mes, lo que habilita a ambas cámaras a seguir tratando proyectos fuera del calendario ordinario.
Esta herramienta es habitual en los primeros meses del año, cuando el Poder Ejecutivo busca avanzar con iniciativas específicas antes de la apertura formal del período legislativo.
El decreto lleva también la firma del vocero presidencial Manuel Adorni, quien refrendó el texto junto al jefe de Estado.
Un nuevo tema en la agenda parlamentaria
Además de extender los plazos, el decreto incorpora un punto clave al temario que deberá tratar el Congreso durante estas sesiones extraordinarias: la consideración de un proyecto de reforma de la Ley 27.795, vinculada al financiamiento de la educación universitaria y la recomposición salarial docente.
La decisión de incluirlo en sesiones extraordinarias sugiere la intención del Ejecutivo de acelerar su tratamiento.
De acuerdo con el documento oficial, la iniciativa será enviada por el Poder Ejecutivo y apunta a modificar aspectos de la normativa vigente en materia de financiamiento del sistema universitario.
El texto menciona específicamente la intención de abordar la recomposición salarial del sector docente, uno de los temas que viene generando reclamos en el ámbito educativo.
Aunque aún no se difundieron detalles sobre el contenido del proyecto, la inclusión en el temario anticipa que se tratará de uno de los ejes centrales del debate parlamentario en las próximas semanas.
La incorporación de este tema no es menor, ya que el financiamiento universitario ha sido objeto de discusiones recurrentes en los últimos años, especialmente en contextos de ajuste presupuestario o cambios en las políticas educativas.
La prórroga de las sesiones extraordinarias suele interpretarse como una señal política del Gobierno respecto de la urgencia de determinados proyectos. En este caso, el decreto no solo extiende el tiempo de actividad legislativa sino que también redefine prioridades dentro del Congreso.
Para el oficialismo, contar con más semanas de sesiones extraordinarias permite sostener el impulso de su agenda parlamentaria y evitar que iniciativas clave queden postergadas hasta marzo, cuando se inaugura el período ordinario.
Desde el punto de vista institucional, las sesiones extraordinarias son convocadas exclusivamente por el Poder Ejecutivo, que además define los temas a tratar. Esto implica que los legisladores solo pueden debatir los proyectos incluidos en el temario oficial, sin posibilidad de incorporar otras iniciativas por fuera de esa agenda.
En ese marco, la inclusión de la reforma vinculada al financiamiento universitario marca una señal clara sobre las prioridades del Gobierno en materia educativa y fiscal.
También abre un escenario de debate político que probablemente se traslade al ámbito público, especialmente si el proyecto genera posiciones encontradas entre oficialismo y oposición.
Con la prórroga dispuesta hasta el 28 de febrero, el Congreso mantendrá actividad legislativa durante casi todo el mes, lo que podría derivar en sesiones en ambas cámaras para avanzar con los temas incluidos en el temario extraordinario.
Esto también podría modificar la dinámica política previa al inicio del período ordinario, ya que los bloques legislativos deberán reorganizar sus estrategias en función del nuevo calendario.
Además, la ampliación del período extraordinario suele tener efectos en la agenda pública, dado que el tratamiento de proyectos sensibles —como los vinculados a educación o salarios— tiende a generar repercusiones en distintos sectores sociales.
En términos formales, el decreto ordena su comunicación, publicación y archivo, tal como establecen los procedimientos administrativos habituales. La norma fue registrada por la Dirección Nacional del Registro Oficial, cumpliendo con el circuito institucional correspondiente.
Una decisión que marca el inicio del año legislativo
La extensión de las sesiones extraordinarias se inscribe en el arranque del calendario político de 2026 en Argentina, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar su agenda legislativa.
Aunque resta conocer el contenido detallado del proyecto sobre financiamiento universitario, su inclusión anticipa que el Congreso tendrá un rol activo en las próximas semanas, con debates que podrían marcar el pulso político del inicio de año.