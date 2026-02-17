Extraordinarias

La reforma laboral llega a Diputados con el artículo 44 en la mira y plazos al límite

Tras la media sanción del Senado, el oficialismo acelera en la Cámara baja. Este miércoles habrá plenario de comisiones para dar dictamen al proyecto y llevarlo el jueves al recinto donde se espera una sesión maratónica. Sin embargo, aliados, opositores y bloques provinciales piden dar de baja el ítem de licencias por enfermedad, por lo que el Gobierno abre la puerta a cambios de último minuto.