La reforma laboral llega a Diputados con el artículo 44 en la mira y plazos al límite

La ley que el Gobierno quiere mostrar como trofeo el 1° de marzo ingresó a Diputados con un asterisco. El artículo 44 de la reforma laboral condiciona los tiempos del oficialismo en el Congreso.
Tras la media sanción del Senado, el oficialismo acelera en la Cámara baja. Este miércoles habrá plenario de comisiones para dar dictamen al proyecto y llevarlo el jueves al recinto donde se espera una sesión maratónica. Sin embargo, aliados, opositores y bloques provinciales piden dar de baja el ítem de licencias por enfermedad, por lo que el Gobierno abre la puerta a cambios de último minuto.
La Cámara de Diputados retoma actividad este miércoles a las 14 cuando está convocado un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto para tratar la media sanción del proyecto de Modernización Laboral que llegó desde el Senado de la Nación. De conseguir el dictamen, la sesión está prevista para el jueves 19 desde las 14, donde se espera otro debate maratónico.
Tras el feriado largo de Carnaval, el oficialismo concentra en los últimos días hábiles de febrero sus principales ejes de extraordinarias: reforma laboral y régimen penal juvenil. Pretende que las leyes queden listas para que Javier Milei la exhiba como “promesa cumplida” en la apertura de ordinarias del domingo 1° de marzo.
Si sale con cambios, el plan B ya está sobre la mesa: devolverla al Senado y forzar una última sesión de cierre antes de que se apague febrero. Para eso, la pieza administrativa fundamental llegó el viernes a la noche: se extendieron las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero, un día más que el cierre original. La comunicación fue suscripta por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Guillermo Ignacio Debitt.
El principal escollo al que se enfrenta el oficialismo en la Cámara baja para aprobar la reforma laboral es el artículo 44, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y recorta las remuneraciones previstas para las licencias por accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral.
Tal como salió del Senado, el artículo 44 fija que el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración si la imposibilidad de trabajar fue producto de “una actividad voluntaria y consciente” que implicara riesgo en la salud, por tres meses (o seis si tiene personas a cargo). Y eleva ese monto al 75% si no se trató de una conducta voluntaria sobre el riesgo. La redacción, además, no distingue de manera explícita entre un cuadro leve y enfermedades graves o degenerativas.
La reacción, esta vez, no llega solamentedesde la oposición más dura. Los bloques aliados que el Gobierno necesita para que la reforma no se convierta en un boomerang, slaieron a expresar su disconformidad con la redacción.
Este martes por la tarde, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, lo dejó escrito en sus redes sociales: “La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”, posteó.
En el mismo sentido se expresó Oscar Zago, del MID: “Hay artículos que se aprueban con una velocidad admirable… casi tanto como el silencio posterior”, dijo y agregó: “La reforma laboral necesita modernización urgente y el MID va a acompañar, siempre y cuando se elimine el artículo 44. Modernizar no es votar a libro cerrado”.
Asimismo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue más explícito todavía sobre el impacto humano del texto: “Nadie elige accidentarse o enfermarse”, sostuvo al anticipar que los diputados de Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca “no van a votar” ese artículo. Y completó el diagnóstico con una línea que duele en un debate laboral: “Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”.
En el oficialismo, lo que al principio fue una defensa cerrada del artículo empezó a ceder con el paso de las horas. La jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, tuvo que salir a reconocer un traspié, pocas horas después de haber argumentado su redacción. “Tuvimos un error, porque la ley original no distingue entre enfermedades, lo reconozco”, dijo en una entrevista televisiva. Y amplió, con crudeza de quirófano: “Nos pasó, porque tomamos la estructura de la vieja que no distingue entre un esguince y un cáncer”.
El reconocimiento fue la muestra de la salida práctica que ensayará el oficialismo: corregir el artículo y sostener el resto del texto. Así, el cambio buscaría excluir expresamente a las enfermedades “graves o degenerativas”. En la entrevista, Bullrich adelantó que el Gobierno evalúa sostener la licencia con goce de sueldo, pero condicionada a una “corroboración concreta y fehaciente”, terminando con "la mafia de los certificados truchos".
En términos reglamentarios, el conflicto del artículo 44 amenaza con volver atrás el proyecto, extendiendo su tratamiento en el Congreso. Es que, si Diputados modifica el texto, debería volver al Senado y proteger “el trazo grueso” del proyecto. Por eso, el Gobierno buscará que ceder en esa única modificación, consensuada en el plenario del miércoles y refrendada el jueves en el recinto.
De prosperar, la hoja de ruta propuesta es convocar un plenario en el Senado para emitir un nuevo dictamen inmediatamente el texto regrese y dejarla lista para una sesión final antes del cierre de extraordinarias. Sin embargo, el debate en Diputados también tiene otros menesteres. Por ejemplo el PRO insiste desde hace tiempo con la incorporación de billeteras virtuales como método de pago de salarios en el artículo 35.
De todas formas, el oficialismo se declara optimista para sancionar la ley sin otras modificaciones. Sabe que el problema no son los aliados “principales”, sino que aparezcan voluntades de la oposición dura para abrir el texto y sumar cambios en cadena.
En ese sentido, el titular del bloque peronista, Germán Martínez recalcó que si Diputados introduce cambios en el artículo sobre licencias por enfermedad, el proyecto deberá regresar al Senado. "Es una ley negativa que no tiene un artículo a favor de los trabajadores (...) el resto de la ley es tan horrible como el artículo de las licencias por enfermedad", dijo.
Y rechazó las estrategias que el Gobierno ensaya para obviar una eventual ratificación: "Pueden decir que el Gobierno se comprometió a vetar. Si alguien le cree al Gobierno que va a vetar un artículo porque salga (Manuel) Adorni, (Julio) Cordero, alguien a anunciarlo, me parece un despropósito. A este gobierno no se le puede creer nada".