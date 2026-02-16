La brecha generacional se coló en la votación

El Senado mostró dos caras en la reforma laboral

El DNI pesó casi tanto como la pertenencia partidaria. La agenda de renovación libertaria impuso su lógica por sobre la tradición peronista. La primera gran victoria en el año del Gobierno se ordenó bajo el discurso de "modernizar" el trabajo impulsado desde las jóvenes bancas violetas, pese a la resistencia por los "derechos conquistados" defendida por la "vieja guardia" del justicialismo.