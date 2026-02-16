Bullrich confirmó cambios en las licencias y aseguró el pago al 100 % en casos graves

El debate por la reforma laboral sumó un nuevo capítulo luego de que Patricia Bullrich anticipara cambios en el régimen de licencias por enfermedad incluido en el proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado.
La senadora confirmó que modificarán el artículo sobre licencias médicas. Habrá salario completo en enfermedades graves, mientras el debate político crece.
La iniciativa había generado fuerte polémica por establecer que, en casos de enfermedad o accidente no laboral, el trabajador percibiera solo el 50% del salario durante la licencia. Ese punto despertó cuestionamientos tanto sindicales como políticos y encendió alertas en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesita sostener apoyos.
La senadora confirmó que se trabaja en una corrección del texto para contemplar situaciones de mayor gravedad. En declaraciones al canal Todo Noticias, adelantó: “Sobre enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables vamos a hacer una modificación y vamos a dejar un 100%”.
El punto en discusión es el artículo 44 del proyecto, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Allí se establece que el trabajador cobraría el 50% del salario si la enfermedad no está vinculada con su actividad laboral.
El texto también prevé que la remuneración sea del 75% si el impedimento para trabajar no fue producto de una conducta voluntaria del trabajador frente a un riesgo conocido para su salud.
Bullrich aclaró que el pago pleno en los casos más graves se mantendría “solo en caso de corroboración concreta y fehaciente”, lo que implicaría la incorporación de mecanismos de certificación médica más estrictos.
La controversia por las licencias médicas impactó de lleno en el escenario legislativo. Algunos legisladores señalaron que ese artículo fue incorporado a último momento, lo que generó incomodidad incluso entre aliados del oficialismo.
Ese clima de dudas abrió interrogantes sobre el futuro del proyecto en Diputados, donde la reforma laboral deberá atravesar una discusión más extensa y con mayor presión política y sindical.
Desde el entorno de la senadora señalan que el objetivo es introducir modificaciones sin que el texto deba volver al Senado, para evitar demoras en el tratamiento parlamentario.
En ese contexto, la discusión por las licencias médicas aparece como uno de los puntos más sensibles de la reforma, ya que combina impacto económico, derechos laborales y equilibrio fiscal.