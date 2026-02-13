Se esperan novedades la semana próxima

El financiamiento universitario también pasará por el Congreso en extraordinarias

En los últimos días, autoridades de Educación se reunieron con integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional. Una medida cautelar obligó a cumplir la ley sancionada en 2025 que quedó en suspenso por un decreto presidencial. El período de sesiones irá hasta el sábado 28.