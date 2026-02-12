El Gobierno celebró la media sanción a la reforma en el Régimen Penal Juvenil
La Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que Javier Milei celebró la votación en Diputados y pidió tratar con urgencia en el Senado. “Delito de adulto, pena de adulto”, señaló Manuel Adorni
La celebración del Gobierno tras la media sanción de la Ley Penal Juvenil.
El nuevo Régimen Penal Juvenil alcanzó 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin que hubiera abstenciones. Junto a La Libertad Avanza se pronunciaron a favor el PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal y Por Santa Cruz. En tanto que Unión por la Patria y la izquierda lo rechazaron y apuntaron al “marketing” y al enfoque punitivo.
El Gobierno, a través de un comunicado difundido en redes sociales, agradeció a los diputados que votaron a favor de la Ley Penal Juvenil propuesta por el oficialismo. El texto firmado por Javier Milei destaca que el proyecto “establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito, debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad”.
Diputados aprobó la baja de la imputabilidad juvenil a 14 años con 149 votos afirmativos y 100 negativos.
"Durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado. Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz (...) Este proyecto pone fin a esa distorsión", se lee en el comunicado.
"El Presidente agradece a los diputados que acompañaron esta media sanción y dieron respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad. El gobierno nacional confía en que en el Senado de la Nación trate esta reforma con la urgencia que la situación exige", agrega el texto.
El comunicado de la Oficina de Presidencia.
También celebró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, expresó.
Lo propio hizo la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que la media sanción de la ley de la baja de la imputabilidad a 14 años "pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves".
El posteo de Bullrich en X.
Por su parte, el ministro del Interior Diego Santilli se pronunció breve pero marcadamente sobre la media sanción que logró este jueves en Diputados el proyecto de ley para reformar el Código Penal Juvenil. "Delito de adulto, pena de adulto. Media sanción, ¡dale que falta menos!".
En la misma línea, la senadora Patricia Bullrich celebró la media sanción del proyecto que la tuvo como una de las impulsoras. “Mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias. Eso se termina. El menor que mata, paga. El que roba, responde. Es el primer paso para que nunca más la edad sea una excusa para el crimen”, escribió la ex ministra de Seguridad.
Además, el bloque de diputados del PRO que lidera Cristian Ritondo se expresó por la media sanción en términos positivos a la aprobación en la Cámara baja del proyecto de ley de Reforma Penal Juvenil, impulsado por el oficialismo pero consensuado con sectores dialoguistas.
"Celebramos la media sanción a la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Desde el PRO impulsamos esta reforma durante años, con una propuesta clara: responsabilidad penal, infraestructura propia y reinserción. Valoramos que el Gobierno haya incorporado estos aportes", escribieron desde la cuenta oficial del bloque .