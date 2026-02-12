Con agradecimientos a diputados aliados

El Gobierno celebró la media sanción a la reforma en el Régimen Penal Juvenil

La Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que Javier Milei celebró la votación en Diputados y pidió tratar con urgencia en el Senado. “Delito de adulto, pena de adulto”, señaló Manuel Adorni