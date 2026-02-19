#HOY:

Jueves caliente: se debate la reforma laboral en medio del cuarto paro general contra Milei

El gobierno apuesta a la aprobación de la ley antes del 1° de marzo, para que el propio presidente lo muestre como un logro cumplido. La oposición se abroquela en el rechazo y una medida de fuerza sindical.

El Congreso será escenario de un debate que se presume tenso. Reuters.El Congreso será escenario de un debate que se presume tenso. Reuters.
La tensión política de este jueves mantendrá candente el foco político y mediático en el Congreso y sus adyacencias. Dentro del recinto de Diputados se debatirá el proyecto que llegó con la media sanción del Senado de Reforma Laboral. Fuera, se lleva a cabo el cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei.

La CGT lo anunció días atrás y lo confirmó ni bien se supo que este mismo jueves el proyecto entra en discusión en el recinto. Si bien no llamaron a movilizar, los aparatos sindicales (con la novedad del acompañamiento del sector del transporte de pasajeros) dejarán a la vista el rechazo a la gestión libertaria.

A general view of Argentina's National Congress as lawmakers debate a decree issued by President Javier Milei's government on a potential new deal between Argentina and the IMF, in Buenos Aires, Argentina March 19, 2025. REUTERS/Matias BagliettoEl proyecto se debate en Diputados. Reuters.

Impacto

En materia de movilidad, no habrá trenes, subtes, colectivos ni vuelos durante la medida de fuerza. La paralización total del transporte público y aéreo condicionará el funcionamiento de múltiples actividades, tanto en grandes centros urbanos como en el interior del país.

En el ámbito deportivo, los cuatro partidos previstos por el Torneo Apertura de fútbol serán reprogramados. La suspensión responde a la imposibilidad de garantizar traslados, operativos de seguridad y logística en el marco del paro.

El sistema bancario permanecerá cerrado, tanto en entidades públicas como privadas. Solo estarán disponibles las operaciones a través de homebanking y cajeros automáticos, por lo que no habrá atención al público en sucursales.

El sector comercial adhiere a la medida, aunque la apertura de locales dependerá en gran medida de la disponibilidad de transporte para empleados y clientes. En consecuencia, podría registrarse un funcionamiento dispar según la zona y la actividad.

También se sumarán el turismo, el sector hotelero y la gastronomía, lo que afectará reservas, excursiones y servicios vinculados a la actividad turística. En ciudades con alta circulación de visitantes, se prevé una merma significativa en el movimiento.

El sindicato de Camioneros confirmó su adhesión, por lo que no habrá recolección de residuos, distribución de correspondencia ni transporte de cargas. Esta situación podría generar demoras en la logística y el abastecimiento.

Argentina's President Javier Milei speaks during a La Libertad Avanza party closing rally ahead of the October 26 midterm elections, that could strip the libertarian leader of crucial congressional support for his reform agenda, in Rosario, Santa Fe, Argentina October 23, 2025. REUTERS/Cristina SilleMilei viajó a Estados Unidos en la previa del paro. Reuters.

En tanto, los puertos permanecerán cerrados durante 48 horas, con impacto directo en la operatoria de exportaciones e importaciones.

En el área de salud, la adhesión implicará que solo funcionarán guardias mínimas y servicios de urgencia, garantizando la atención ante situaciones críticas pero con suspensión de turnos programados.

En la administración pública, se anunció movilización con adhesión de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Desde el Gobierno se informó que se descontará el día a los empleados estatales que no concurran a sus puestos de trabajo.

El alcance de la medida anticipa una jornada con actividad reducida en buena parte del país y con efectos que podrían extenderse más allá del día del paro, especialmente en sectores logísticos y portuarios.

Milei en EE.UU

Como contó El Litoral, el presidente viajó este miércoles a Estados Unidos para participar del primer encuentro de la “Junta de la Paz” impulsada por Donald Trump.

La delegación que acompañó al presidente está integrada por su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno. La agenda se ciñe a la presencia en el lanzamiento del organismo que fue creado por la administración republicana bajo el argumento de la necesidad de mediar en conflictos bélicos y, en particular, para abordar la reconstrucción de Gaza.

En ese contexto, Milei dejó entrever su postura frente al paro sindical. Replicó mensajes sobre el cierre de Fate y sobre la medida gremial publicó: “¿Conspiranoico yo? Fin.”

