Al aprobarse el dictamen que baja la edad de imputabilidad

Justicia Juvenil: fuerte testimonio de la mamá de Jeremías Monzón en el Senado

Romina Monzón realizó un descarnado relato de la manera en que fue asesinado su hijo. Se sumó al de otros familiares de víctimas, en la reunión de comisión que aprobó el dictamen para convertir en ley el proyecto.