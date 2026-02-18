La madre de Jeremías Monzón vuelve a Buenos Aires para hablar de la reforma penal

Este jueves emprenderá viaje a la ciudad de Buenos Aires parte de la familia de Jeremías Monzón, el joven asesinado en la ciudad de Santa Fe, con su madre presente.
El abogado de la familia del joven asesinado, Bruno Rugna, habló con CyD Litoral de las modificaciones que realiza el Congreso. Serán recibidos por la senadora Patricia Bullrich.
El abogado de la familia, Bruno Rugna, lo adelantó ante el micrófono de CyD Litoral este miércoles. Se tratará de un encuentro "más íntimo" junto a la senadora nacional Patricia Bullrich.
La reforma penal juvenil con foco en la baja en la edad de imputabilidad es el argumento de este nuevo encuentro de los familiares del joven santotomesino que reclaman justicia.
“Van a conversar sobre algunos detalles de la ley que estuvimos charlando acá con gente del estudio. Nos acercaron los legisladores el proyecto para que lo podamos ver y le demos nuestra opinión. Por supuesto agradecidos por esa oportunidad que nos dieron de participar en esto”, declaró Rugna.
Se adelantó además que el próximo jueves se realizará un nuevo viaje en el marco de la sesión en el Senado de la Nación tras la media sanción de Diputados.
El abogado Rugna se manifestó a favor de las eventuales modificaciones de la ley penal juvenil: “Efectivamente se logró la media sanción que estábamos buscando un poco con todo esto que se hizo de la junta de firmas, generar presión no solo mediática, sino también que los legisladores reciban el el mensaje de la sociedad de esta discusión que debería de darse hace muchísimos años”.
“Nosotros compartimos lo que se discutió están en consonancia con lo que son los regímenes internacionales. Entendemos que solamente Cuba y Venezuela tenían una edad imputabilidad superior a la Argentina o similar”, agregó el letrado.
Rugna brindó una salvedad: “La solución no es solamente bajar la de imputabilidad, lo que pasa es que los delitos ocurren ahora. Tenemos que sacar la gente que está delinquiendo, los menores que delinquen en este momento hay que sacarlos del circuito”.
“El abordaje tiene que ser integral, eso estamos muy contentos porque lo prevé la normativa que haya un abordaje integral para menores que cometan delitos y que estén por debajo de la nueva línea de imputabilidad”, declaró en vísperas del viaje a Buenos Aires y sumó “La de imputabilidad por sí no creo que no resuelve el problema de fondo”.
En consecuencia, manifestó en otro pasaje de la conferencia que “el proyecto es saludable, que prevé y encara el problema de una manera integral y con un abordaje quizás multidisciplinario que no estaba visto y que es acorde a los tiempos que corren ahora”.
“Sacamos a los delincuentes de la calle ahora, pero tenemos que ser precavidos y solucionar el problema de base para que los niños de 10 años de ahora no se conviertan en delincuentes de 12 o 13 años”, indicó.
“Este caso es muy particular”, comentó Rugna y agregó: “Nosotros ya lo dijimos varias veces, sienta un precedente inédito, nunca visto en la historia, por lo menos penal argentina juvenil”.
“Quizás el ecosistema en el que se movía ella no era el mismo en el que se movían los otros dos menores, pero bueno, este crimen también nace de la marginalidad”, describió el abogado.