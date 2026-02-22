La puja que viene entre el Poder Ejecutivo y el Judicial

Nación da por descontada la judicialización de la Reforma Laboral y prepara un plan de acción

El próximo viernes 27 de febrero, el proyecto mileísta de modernización en el ámbito del trabajo podría convertirse en ley en el Congreso nacional. En la sede del PEN se adelantan a las presentaciones judiciales que se avecinan en torno a la flamante normativa