La puja que viene entre el Poder Ejecutivo y el Judicial
Nación da por descontada la judicialización de la Reforma Laboral y prepara un plan de acción
El próximo viernes 27 de febrero, el proyecto mileísta de modernización en el ámbito del trabajo podría convertirse en ley en el Congreso nacional. En la sede del PEN se adelantan a las presentaciones judiciales que se avecinan en torno a la flamante normativa
Javier Milei, presidente de la Nación. REUTERS/Kevin Lamarque
A una semana de que el Senado de la Nación trate el proyecto de Modernización Laboral -con los cambios efectuados en la Cámara baja- en la Casa Rosada infieren que inevitablemente la iniciativa oficial será judicializada por parte de diferentes frentes. La Confederación General del Trabajo fue una de las centrales gremiales que adelantó que irá por ese camino. Sin embargo, los operadores libertarios suponen que los primeros que llevarán la reforma a los estrados serán los propios integrantes del fuero laboral nacional, que desde el principio se opusieron al traspaso de sus tareas a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Descontamos la judicialización de la ley”, expresó uno de los principales asesores de Javier Milei.
En ese marco, el mismo colaborador gubernamental apuntó sus dardos a los sindicatos cegetistas al manifestar que, “la gente entiende el contexto histórico. La gente no quiere a la CGT; no quiere a las conducciones corruptas y no quiere el manejo que han hecho con la representación que les han dado los trabajadores en los últimos años”. Asimismo, la alta fuente expresó que, a su entender, la nueva reglamentación desmantelará el esquema de litigiosidad y terminará por volver innecesario el fuero laboral, del que predijo, “a la larga o la corta se va disolver en base al proceso de destrucción de la industria del juicio”, calificó en consonancia a la hoja de ruta y de 'batalla cultural' que lleva adelante LLA desde que impulsó la medida.
Karina Milei en una sesión del Senado mientras se discutía la reforma laboral. REUTERS/Cristina Sille
En Balcarce 50 ya salieron a decir que el Gobierno de La Libertad Avanza trabaja a tiempo completo en un plan de acción para contrarrestar las causas que van a ir por diversos artículos del texto, que, a consideración de los altos funcionarios nacionales, se aprobará en el Congreso a fines de esta semana. “Nosotros estamos trabajando en pos de desactivar esas resistencias arcaicas, y lo vamos a conseguir como logramos que después de cientos de marchas y contramarchas sea el presidente Milei el que materialice lo que los demás no pudieron”, le dijo a El Litoral una garganta cercana a las oficinas de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, quien despliega las estrategias del caso con el procurador del Tesoro Nacional, Santiago Castro Videla y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Todos pertenecientes al riñón del máximo asesor presidencial, Santiago Caputo.
“El problema que tiene la mayoría de los que critican el proyecto de ley laboral es que no la leyeron, incluyendo a los periodistas”, se quejó un funcionario que responde a la Secretaría General que encabeza Karina Milei, y que añadió como dato: “Las demandas de los judiciales tienen que ver con que temen que se reduzca la cantidad de cargos y de juzgados, que con el traspaso del fuero nacional a CABA pasará de 80 a 50. Algo que es una satisfacción para nosotros porque esos agentes del Poder Judicial vienen actuando con discrecionalidad y una parcialidad realmente indignante”, arrojó el informante.
En la sede ejecutiva saben que uno de los puntos que más irritación provoca en los gremios y que podría derivar en demandas, es el de la orden de prelación de los convenios de trabajo. Nos referimos a la norma que contempla la posibilidad de que un acuerdo laboral de orden menor se imponga por sobre uno mayor, aunque tenga condiciones menos favorables para los asalariados. Una situación que puede generar un escenario en el que un convenio colectivo de empresa -o región- se imponga por encima de lo estipulado en una rama específica o en todo el territorio argentino.
El otro capítulo que produce rechazos en los sectores sindicales es el que está relacionado a la ‘ultraactividad’. En ese articulado, la legislación -de ser convertida en ley- haría que todas las concordancias pautadas y firmadas entre trabajadores y empresarios estén vigentes hasta que sean reemplazadas por otras, aun cuando estas estén vencidas. Tampoco se descarta que haya presentaciones judiciales por las multas a empleadores que no cumplan la ley y por la reducción de indemnizaciones.
En los despachos de los capitostes mileístas también reconocen que es muy probable que las demandas alcancen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que continúa con tres ministros mientras se intenta negociar con el cristinismo la conformación completa del cuerpo, que en base a información que maneja este diario, finalmente quedaría en cinco miembros.
Por lo pronto, uno de los hombres más cercanos a los hermanos Milei sostuvo en declaraciones a este diario que la gestión “va a seguir enfocada en su agenda de reformas porque no hay políticas de oposición, solamente existen las de orden judicial”. A la vez opinó que “la Reforma Laboral genera los incentivos adecuados para la generación de empleo genuino”. Frente a la repregunta en referencia a qué pasaría si no ocurriera lo que espera el Gobierno nacional tras la aprobación del proyecto, la fuente respondió escuetamente: “No nos apresuremos, pero si eso ocurriera, bueno, entonces, después se verá”, concluyó.