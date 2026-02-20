Lo que dejó el debate

Farías aclaró las posturas diferentes dentro de Provincias Unidas al votar la reforma laboral

Tras la votación en la Cámara de Diputados, el legislador santafesino cuestionó el tratamiento acelerado de la iniciativa y advirtió sobre los efectos que tendrá la norma en el empleo, el sistema jubilatorio y las condiciones de trabajo.