Farías aclaró las posturas diferentes dentro de Provincias Unidas al votar la reforma laboral
Tras la votación en la Cámara de Diputados, el legislador santafesino cuestionó el tratamiento acelerado de la iniciativa y advirtió sobre los efectos que tendrá la norma en el empleo, el sistema jubilatorio y las condiciones de trabajo.
Farías analizó el impacto de la reforma laboral tras la votación en Diputados. Crédito: Flavio Raina.
El proyecto de reforma laboral avanzó en la Cámara de Diputados de la Nación y ahora volverá al Senado, donde deberá ratificarse el texto para que la ley quede definitivamente sancionada. La votación arrojó 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención.
En ese contexto, el diputado nacional santafesino Pablo Farías explicó las razones por las que el interbloque Provincias Unidas mostró posturas diferenciadas durante el debate.
Sinmargendecambios
Farías cuestionó con dureza la forma en que se desarrolló el tratamiento legislativo. “Lo dijimos desde un comienzo: dentro de Provincias Unidas teníamos distintas visiones. Quizás, si hubiéramos tenido la oportunidad de discutir en profundidad un proyecto, hubiéramos coincidido en algunas cuestiones”, sostuvo.
Sin embargo, remarcó que el escenario fue otro: “Como prácticamente no hubo modificaciones entre lo que vino del Senado y lo que se votó en el recinto, quedaron visiones distintas y por lo tanto hubo votaciones distintas”.
El legislador aclaró que el bloque, de manera unificada, resolvió no dar quórum como señal política: “No estamos de acuerdo con la forma en que se trabajó esta temática, con un tiempo ínfimo para el debate y sin posibilidad de introducir cambios”.
El alcance real
El diputado advirtió que se trata de una transformación profunda “porque se modifican casi todos los aspectos de la relación laboral”. Entre los puntos que enumeró mencionó la derogación de estatutos específicos, los cambios en el período de prueba, la jornada laboral, las vacaciones, las indemnizaciones y la creación del fondo de asistencia.
El proyecto obtuvo media sanción luego de una sesión marcada por tensiones dentro y fuera del recinto.
Desde su mirada, el impacto no será el prometido por el oficialismo. “A nuestro juicio es un error en la legislación argentina que no va a generar mayor estabilidad laboral. No vemos que, en este contexto del país, esto produzca un shock de formalización del trabajo”, afirmó.
Impactoprevisional
Farías puso especial énfasis en las consecuencias sobre el sistema jubilatorio. “Quitar fondos patronales que hoy van a la ANSES, va a tener un impacto presupuestario en un organismo que ya es deficitario y necesita permanente asistencia del Tesoro”, advirtió.
También cuestionó el argumento oficial de que la formalización laboral compensará esa pérdida: “No vemos que eso vaya a pasar. Creemos que será difícil y que en el sistema previsional esto va a tener un impacto claro”.
El debate incluyó cuestionamientos sobre el futuro de las jubilaciones y pensiones.
En ese marco, recordó que el Gobierno proyecta una reforma previsional. “No conocemos el contenido porque no hay ni siquiera un borrador, pero estimamos que van a necesitar una mayor asistencia presupuestaria, algo que es contrario a lo que el propio Gobierno viene pregonando”, indicó.
Diferencias internas
Consultado sobre si las distintas votaciones podían afectar la cohesión del bloque, Farías fue tajante: “No, porque fueron posiciones que siempre estuvieron claras”. Según explicó, la decisión común de no dar quórum “fortalece la posición del bloque”, aun cuando luego existan miradas diferentes en la votación artículo por artículo.
Finalmente, alertó sobre el alcance de la norma: “No es una reforma que solo impacta en los contratos nuevos. A partir de su vigencia va a modificar las relaciones laborales que ya existen y también las que se generen a futuro”, cerró.