Cómo votaron los diputados santafesinos la reforma laboral en general y quiénes acompañaron al gobierno

Hubo 11 que votaron en favor y ocho en contra, con uno de los bloques divididos y la totalidad del oficialismo en la misma línea.

Sesión donde se debatió el proyecto de Ley de Modernización Laboral, en el Congreso Nacional. Crédito: Xinhua/Martín ZabalaSesión donde se debatió el proyecto de Ley de Modernización Laboral, en el Congreso Nacional. Crédito: Xinhua/Martín Zabala
El proyecto de reforma laboral consiguió en la Cámara de Diputados de la Nación 135 votos a favor y 115 rechazos en la votación en general, lo que permite desmenuzar qué sectores políticos ayudaron al Gobierno y quiénes se opusieron.

La iniciativa fue aprobada con el voto favorable de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, un sector minoritario de Provincias Unidas, el MID y algunos diputados sueltos monobloquistas.

(260219) -- BUENOS AIRES, 19 febrero, 2026 (Xinhua) -- Diputados nacionales asisten a la sesión donde se debate el proyecto de Ley de Modernización Laboral, en el Congreso Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 19 de febrero de 2026. La Cámara de Diputados de Argentina inició el jueves el debate por el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, en medio de una huelga general de 24 horas convocada por centrales sindicales y gremios que califican la iniciativa de "regresiva" y consideran que afecta derechos básicos de los trabajadores. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (ah) (vf)Sesión donde se debatió el proyecto de Ley de Modernización Laboral, en el Congreso Nacional. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

En cambio votaron en contra la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la gran mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, los tres miembros de Elijo Catamarca (que habían dado quórum) y los monobloques de Marcela Pagano, la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.

Con voto dividido, seis integrantes del bloque de Provincias Unidas acompañaron al Gobierno, empezando por la jefa del bloque, la santafesina ex PRO y ex vicegobernadora Gisela Scaglia.

(260219) -- BUENOS AIRES, 19 febrero, 2026 (Xinhua) -- Diputados nacionales asisten a la sesión donde se debate el proyecto de Ley de Modernización Laboral, en el Congreso Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 19 de febrero de 2026. La Cámara de Diputados de Argentina inició el jueves el debate por el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, en medio de una huelga general de 24 horas convocada por centrales sindicales y gremios que califican la iniciativa de "regresiva" y consideran que afecta derechos básicos de los trabajadores. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (ah) (vf)Sesión donde se debatió el proyecto de Ley de Modernización Laboral, en el Congreso Nacional. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

También se desmarcaron de la postura mayoritaria otros ex PRO como el rionegrino Sergio Capozzi y el santafesino José Núñez, además del radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, los cordobeses peronistas Carlos Gutiérrez y Carolina Basualdo.

Cómo votaron los santafesinos

A favor

  • Bonacci, Rocío (La Libertad Avanza)
  • Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza)
  • Diez, Romina (La Libertad Avanza)
  • Mayoraz, Nicolás (La Libertad Avanza)
  • Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza)
  • Nuñez, José (Unidos)
  • Pellegrini, Agustín (La Libertad Avanza)
  • Ravera, Valentina (La Libertad Avanza)
  • Razzini, Verónica (La Libertad Avanza)
  • Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza)
  • Scaglia, Gisela (Unidos)

En contra

  • Borgatta, Alejandrina (Unión por la Patria)
  • Carignano, Florencia (Unión por la Patria)
  • Farías, Pablo (Unidos)
  • Giuliano, Diego (Unión por la Patria)
  • Martínez, Germán (Unión por la Patria)
  • Paulón, Esteban (Unidos)
  • Rossi, Agustín (Unión por la Patria)
  • Tepp, Caren (Unión por la Patria)
