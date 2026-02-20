Cómo votaron los diputados santafesinos la reforma laboral en general y quiénes acompañaron al gobierno

El proyecto de reforma laboral consiguió en la Cámara de Diputados de la Nación 135 votos a favor y 115 rechazos en la votación en general, lo que permite desmenuzar qué sectores políticos ayudaron al Gobierno y quiénes se opusieron.
Hubo 11 que votaron en favor y ocho en contra, con uno de los bloques divididos y la totalidad del oficialismo en la misma línea.
El proyecto de reforma laboral consiguió en la Cámara de Diputados de la Nación 135 votos a favor y 115 rechazos en la votación en general, lo que permite desmenuzar qué sectores políticos ayudaron al Gobierno y quiénes se opusieron.
La iniciativa fue aprobada con el voto favorable de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, un sector minoritario de Provincias Unidas, el MID y algunos diputados sueltos monobloquistas.
En cambio votaron en contra la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la gran mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, los tres miembros de Elijo Catamarca (que habían dado quórum) y los monobloques de Marcela Pagano, la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.
Con voto dividido, seis integrantes del bloque de Provincias Unidas acompañaron al Gobierno, empezando por la jefa del bloque, la santafesina ex PRO y ex vicegobernadora Gisela Scaglia.
También se desmarcaron de la postura mayoritaria otros ex PRO como el rionegrino Sergio Capozzi y el santafesino José Núñez, además del radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, los cordobeses peronistas Carlos Gutiérrez y Carolina Basualdo.
A favor
En contra