El oficialismo celebró la aprobación de la reforma laboral en Diputados

El oficialismo consiguió la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y el proyecto avanzó al Senado, donde deberá analizarse la versión final tras las modificaciones introducidas durante el debate parlamentario. La iniciativa superó la votación en general con 135 votos afirmativos y 115 negativos.
Con este resultado, la propuesta quedó en condiciones de continuar su recorrido legislativo. Para convertirse en ley, el texto deberá recibir el aval del Senado, que revisará los cambios incorporados por la Cámara baja antes de una eventual sanción definitiva.
Uno de los puntos centrales del debate fue la eliminación del artículo 44, que contemplaba una reducción salarial para trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral. Esa modificación resultó determinante para destrabar apoyos y garantizar el respaldo necesario en el recinto.
El momento de la votación en general. Crédito: Diputados.
La supresión de ese artículo implicó una revisión sustancial de la redacción original y dejó en manos del Senado la decisión final sobre el alcance de la reforma. El oficialismo confía en que el texto aprobado mantenga el equilibrio necesario para avanzar en la cámara revisora sin nuevos cambios de fondo.
Festejo deloficialismo
Tras conocerse el resultado de la votación, referentes del Poder Ejecutivo se hicieron presentes en el recinto para celebrar la aprobación. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, acompañaron el cierre de la sesión.
Los integrantes del Poder Ejecutivo festejaron con los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y aliados.
Los funcionarios compartieron el momento con legisladores de La Libertad Avanza y fuerzas aliadas, en un clima de celebración por el avance del proyecto. La presencia del Ejecutivo se dio poco antes de la votación, en línea con lo ocurrido días atrás durante el tratamiento de la iniciativa en el Senado.
Milei siguió lavotacióndesde el exterior
Mientras se desarrollaba la sesión, el presidente Javier Milei se encontraba en vuelo de regreso desde los Estados Unidos. En el palco oficial también se ubicó el secretario Eduardo “Lule” Menem, quien acompañó a los principales referentes del Ejecutivo durante el debate.
Con la media sanción obtenida, el oficialismo sumó un paso clave en su agenda legislativa y ahora concentra expectativas en el tratamiento del proyecto en el Senado, donde buscará ratificar el texto aprobado por Diputados y convertir la reforma laboral en ley.