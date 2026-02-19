Incidentes frente al Congreso: la Policía dispersó a manifestantes con camiones hidrantes

Una protesta realizada este jueves en las inmediaciones del Congreso Nacional terminó con incidentes luego de que fuerzas de seguridad intervinieran para desalojar a los manifestantes mediante el uso de camiones hidrantes. El operativo se desplegó tras registrarse empujones y lanzamientos de objetos, en un contexto de alta tensión política y social.
Desde el mediodía comenzaron a concentrarse manifestantes en las inmediaciones del Congreso como parte del paro general contra la reforma laboral que se debatía en la Cámara de Diputados, pese a que la conducción de la CGT había llamado a una huelga sin movilización. También hubo manifestantes de las dos CTA y de sectores de izquierda como el Partido Obrero, el MST, el Polo Obrero y el MTR.
Según informaron fuentes oficiales, el operativo policial fue dispuesto para garantizar la circulación y evitar daños al edificio. Pasado el mediodía, se registraron los primeros cruces entre manifestantes y efectivos de seguridad, cuando algunos sectores intentaron avanzar sobre el vallado perimetral.
La protesta realizada este jueves en las inmediaciones del Congreso Nacional terminó con incidentes. Crédito: NA
Algunos de ellos arrojaron botellas y palos contra las fuerzas de seguridad e intentaron derribar una de las vallas. Pese a la intervención, continuaron los disturbios y las fuerzas utilizaron gases para contener la situación. En ese marco, la Policía decidió avanzar con un procedimiento de dispersión utilizando camiones hidrantes.
Pasadas las 18, un grupo de manifestantes logró derribar las vallas del operativo de seguridad. Luego de eso, los agentes lograron acomodar las vallas y lanzaron gases lacrimógenos. En este sentido, personal de la policía aplicó el protocolo antipiquetes, sacando las vallas y buscando detener a los manifestantes.
Testigos en el lugar señalaron que el agua fue utilizada para despejar la calzada y obligar a los manifestantes a retroceder hacia las veredas, mientras continuaban los forcejeos aislados. No se informaron oficialmente heridos de gravedad, aunque sí se reportaron personas asistidas por personal sanitario por irritación ocular y golpes leves.
Reclamos y versiones contrapuestas
Desde los grupos que participaron de la protesta se denunció un uso excesivo de la fuerza y se cuestionó el accionar policial. Voceros de las organizaciones afirmaron que la manifestación se desarrollaba de manera pacífica hasta que comenzó el avance de los efectivos. “La gente estaba reclamando y la respuesta fue la represión”, expresaron en declaraciones a medios presentes en el lugar.
En cambio, desde las fuerzas de seguridad se sostuvo que el procedimiento respondió a una situación de desborde. Indicaron que hubo intentos de romper el cerco montado alrededor del Congreso y lanzamiento de botellas y otros objetos, lo que obligó a intervenir para restablecer el orden.
El episodio se dio en un contexto de protestas recurrentes en la zona del Congreso, donde suelen confluir reclamos sindicales, sociales y políticos cada vez que se debaten proyectos sensibles en el recinto.
La situación generó además un fuerte impacto en el tránsito del microcentro y zonas cercanas. Crédito: NA
Un escenario de tensión creciente
Los incidentes vuelven a poner en foco la relación entre las fuerzas de seguridad y las manifestaciones públicas en el centro porteño. Mientras sectores oficialistas insisten en la necesidad de garantizar el funcionamiento del Parlamento y la libre circulación, desde organizaciones sociales advierten sobre una política de endurecimiento frente a la protesta.
La situación generó además un fuerte impacto en el tránsito del microcentro y zonas cercanas, con desvíos y demoras durante varias horas. Hacia la tarde, la mayoría de los manifestantes se retiró del lugar y el operativo comenzó a desactivarse de manera progresiva.
Lo ocurrido frente al Congreso refleja el clima de conflictividad que atraviesa la agenda política nacional. En un escenario marcado por reclamos sociales y debates legislativos sensibles, la gestión de la protesta vuelve a ser un punto central de discusión entre autoridades y organizaciones, con el desafío de equilibrar el derecho a manifestarse y el mantenimiento del orden público.
Jueves 19.02
19:40Grabois llamó a los diputados a “no ser verdugos de su pueblo”
En oposición a la iniciativa, el diputado de Unión por la Patria cuestionó definió a la reforma laboral y la definió como “una ley de obsolescencia” que tiene por objetivo ir en contra de los derechos de los trabajadores y “barrer con la justicia social”. En ese contexto, se dirigió a sus colegas del peronismo y les reclamó que no acompañen la propuesta oficialista. “A los diputados que asumieron en nombre de la bandera de la justicia social, no sean verdugos de su pueblo, de los trabajadores. Recuerden que nuestra obligación es proteger a los más frágiles”, expresó.
19:26Yeza enumeró tres mejoras de la reforma laboral
A favor de la iniciativa, el diputado del PRO se refirió a las "tres hipótesis" que aborda el proyecto y se mostró confiado en llegar a un consenso en esos aspectos. En ese sentido, mencionó que “Argentina tiene un sistema de derecho laboral robusto, pero tiene un 45% que esta fuera del régimen", aludió a “la litigiosidad laboral y al costo tributario del costo del salario”. Consideró que con la normativa en cuestión “va a haber buenos avances” en los tres puntos.
19:15Giuliano remarcó "irresponsabilidad" en la reforma
El diputado nacional de Unión por la Patria por Santa Fe remarcó "componentes de irresponsabilidad" del proyecto oficialista de reforma laboral. “Este proyecto tiene componentes de alta irresponsabilidad en lo institucional, en lo político, en lo jurídico, en lo social. Es un proyecto que ni siquiera pasó por la Comisión de Asuntos Constitucionales, y se nota, porque da lugar a algo que es lo que pretende evitar: una nueva fábrica de juicios en la Argentina”, indicó Diego Giuliano.
La diputada de Unión por la Patria por Santa Fe recurrió a un ejemplo con fósforos para graficar el funcionamiento de los sindicatos y cuestionar el proyecto de Modernización Laboral. En su exposición, sacó un fósforo y lo exhibió al recinto. "Supongamos que este fósforo es un trabajador individual. Así de sencillo se lo rompe, se lo daña", sostuvo mientras lo partía. A continuación tomó un manojo de los palillos e intentó romperlos a todos juntos, sin resultado. "¿Qué pasa si en vez de un trabajador individual tenemos un conjunto de fósforos, un conjunto de trabajadores organizados?. La cosa se pone más difícil" explicó.
18:45El mendocino Nieri dijo que será “un avance importante”
El diputado de la UCR expresó sus expectativas en torno a que la ley en debate sea “una primera capa de moderización laboral que le permita crecer a la Argentina”.
“Siento que hay un pendiente de hace muchos años. Me avergüenzo de no haber avanzado en reformas que necesita la Argentina”, manifestó y cuestionó que durate los gobirernos anteriores “no se hayan hecho avances en modificar una ley que es vetusta, que no le sirve a los trabajadores ni al empleador”
La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade advirtió este jueves que con la implementación de la reforma judicial que impulsa el Gobierno “va a haber un nivel de litigiosidad muy grande”, y se van a “plantear muchas inconstitucionalidades”, con “muchas medidas cautelares”. Asimismo, reclamó al oficialismo que “legislen bien para otros 50 años, no hagan burradas”.
Tras una pacífica marcha de sectores de izquierda y algunos gremios nacionales, un remanente de personas se instaló frente al vallado que rodea el Congreso, ante lo que las fuerzas de seguridad decidieron lanzar gases lacrimógenos y actuar con el camión hidrantes para desconcentrar.
Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, exigió que el oficialismo amplíe la lista de oradores para que más representantes de su espacio puedan expresarse respecto del proyecto de reforma laboral. En tanto que Luis Petri, que se encuentra presidiendo la sesión en este momento, advirtió que de ahora en más las interrupciones serán descontadas del tiempo de exposición de cada legislador.
18:40El salteño Outes defendió la ley: “Sirve para el interior”
Pablo Outes, diputado de Innovación Federal, apuntó contra sus pares que tienen una visión porteña de la reforma laboral y expuso su punto de vista en el recinto. “El modelo de reforma que se está actualizando sí sirve para el interior, sí sirve para nuestras pequeñas empresas. Tenemos un 50% de trabajadores informales, no conocen la jubilación, no han tenido acceso a un sistema de obra social. No soy mileísta, simplemente tengo un concepto de que la justicia tiene que ser para todos. Muchos no conocen el interior”, resaltó.
17:20Tras la presentación de dictámenes, se abren los discursos individuales
Luego de los homenajes y cuestiones de privilegio, los diputados anotados como oradores exponen sus fundamentos sobre el proyecto de Modernización Laboral. De acuerdo a las estimaciones, la votación tendría lugar cerca de las doce de la noche.
16:50Paulón criticó el "apuro" del oficialismo para tratar la ley
El diputado de Provincias Unidas por Santa Fe dijo que el "apuro del Presidente [Milei] no es aprobar una ley que mejore las condiciones de trabajo, no es aprobar una ley que genere más trabajo, no es aprobar una ley que facilite la vida de las Pymes, sino es tener un anuncio para hacer el 1° de marzo".
Dijo que no había modernización en el proyecto y que era una reforma "anti-laburante", una "ley que busca desorganizar la vida de trabajadores y trabajadoras" y criticó al banco de horas -al que definió como "la disposición del tiempo libre por parte del empleador"- y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
La definición formal del organismo la dio la vocera Julie Kozack se produjo en medio de la discusión en Diputados y del paro de la CGT. Además, elogió la compra de reservas del BCRA y advirtió por los costos de la transición del modelo económico.
El diputado de Provincias Unidas sostuvo que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) "es que los jubilados de hoy y mañana paguen los despidos de las empresas". Además, ató la reforma al tipo de cambio: "Estamos desfinanciando con la expectativa de que algo pase" y que "la demanda por baja de cargas patronales siempre surgen en los mismos momento: cuando el tipo de cambio de la Argentina está desalineado con la realidad de Argentina", opinó.
El experimentado legislador del bloque de Encuentro Federal advirtió que la norma está pensada en contra del trabajador: "Es una reforma sistémica, saben adónde van. Deja atrás el sistema de protección del trabajador. Se va a beneficiar al más fuerte, que es el empresario". Asimismo, advirtió que las críticas pasan por alto el factor China en la apertura de importaciones: "Donde estra China...no queda nada", sostuvo.
16:16 "Símbolo de la ley": Pietragalla le dejó una cadena a Menem
El diputado nacional kirchnerista Horacio Pietragalla dejó unas cadenas sobre el estrado de la presidencia de la Cámara de Diputados. “Esta ley es una ley que nos retrotrae a la esclavitud y te voy a hacer entrega del símbolo de esta ley hoy, que es claramente un retroceso para nuestros derechos laborales, para nuestros derechos históricos y para nuestra Constitución, que defiende por sobre todas las cosas a los trabajadores”. En ese momento, se paró de su banca y fue a entregársela a Martín Menem que luego le pidió que la retire.
La diputada de Unión por la Patria criticó el proyecto -al que definió como una mini ley ómnibus, porque incluía reformas tribunal, previsional y financiera -y apuntó contra los legisladores provinciales que dan respaldo a la iniciativa: "Lo lamentable es que en esas provincias donde el pueblo trabajador le dio el voto a un peronista, en dos años va a ganar La Libertad Avanza, felicitaciones a los que dieron quórum. Como diputada, hago responsable a esos gobernadores de la quita de derechos más fenomenal que va a tener el pueblo argentino de aprobarse esta norma", criticó
15:49Palazzo habló de "regresión" para los trabajadores
Sergio Palazzo, diputado de Unión por la Patria y líder de la bancaria, abrió su dictamen de minoría con duras críticas al proyecto de reforma laboral del Gobierno. “De los 26 títulos, casi 590 capítulos y 213 artículos, no hay ni una sola letra, ni una sola línea, que favorezca a los trabajadores. Y cuando hay algún tipo de beneficio, es para el sector empresario”, consideró.
15:15 Comenzó el tratamiento formal de la reforma laboral
Tras los cruces por el plan de labor parlamentaria, comenzó formalmente el tratamiento del proyecto de Modernización Laboral con la exposición del diputado libertario Lisandro Almirón, quien sostuvo que la legislación vigente “no es sagrada” y planteó que primero debe existir empleo para luego regularlo y criticó que el esquema actual no incentiva la creación de trabajo.
Durante su exposición como miembro informante, el recinto se cargó de tensión con cruces y gritos entre bancadas. El discurso avanzó entre interrupciones y quejas, en una sesión que ya venía marcada por discusiones durante las cuestiones de privilegio. “¿De cuánto sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final del día el régimen previsto no sirve para generar empleo?“, se preguntó el legislador correntino.
15:00Del Caño calificó la reforma laboral de “esclavista” y anticipó costo político
El diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño rechazó el proyecto y lo definió como “esclavista”. Advirtió que “no se la van a llevar de arriba” y sostuvo que busca profundizar una “dictadura patronal”, en medio de un recinto cada vez más caliente.