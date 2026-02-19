Incidentes frente al Congreso: la Policía dispersó a manifestantes con camiones hidrantes

En oposición a la iniciativa, el diputado de Unión por la Patria cuestionó definió a la reforma laboral y la definió como “una ley de obsolescencia” que tiene por objetivo ir en contra de los derechos de los trabajadores y “barrer con la justicia social”. En ese contexto, se dirigió a sus colegas del peronismo y les reclamó que no acompañen la propuesta oficialista. “A los diputados que asumieron en nombre de la bandera de la justicia social, no sean verdugos de su pueblo, de los trabajadores. Recuerden que nuestra obligación es proteger a los más frágiles”, expresó.